ГрадътМненияНовиниОбщина Пловдив

Градската управа плаща 30 000 евро, за да продължи да работи автогара Север през май и юни

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:32ч, петък, 8 май, 2026
2 230 Преди по-малко от минута

По 15 хиляди евро на месец да се плащат като компенсация на Веселен Дошков, за да може да продължи да функционира автогара Север. Това предлага кметът Костадин Димитров, като предложението му е вкарано в проекта за решение, който ще се гледа на извънредната сесия на местния парламент другата седмица.

За да продължи да работи автогарата се предвижда да бъде платено на собственика й общо 30 хиляди евро за месеците май и юни, като средствата ще дойдат от всички общини, чиито жители я ползват. За тези два месеца кметът трябва да организира създаването на нова алтернативна автогара пред гара „Филипово“.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:32ч, петък, 8 май, 2026
2 230 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  2. Колко собственика са се прикачили към автогарата през последните месеци?
    Кой е собственик на сградата?
    Колко от тези 30 000€ ще изтекат като наем докато се освободи терена?
    Щедра община!

    Отговор

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина