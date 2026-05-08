Градската управа плаща 30 000 евро, за да продължи да работи автогара Север през май и юни

По 15 хиляди евро на месец да се плащат като компенсация на Веселен Дошков, за да може да продължи да функционира автогара Север. Това предлага кметът Костадин Димитров, като предложението му е вкарано в проекта за решение, който ще се гледа на извънредната сесия на местния парламент другата седмица.

За да продължи да работи автогарата се предвижда да бъде платено на собственика й общо 30 хиляди евро за месеците май и юни, като средствата ще дойдат от всички общини, чиито жители я ползват. За тези два месеца кметът трябва да организира създаването на нова алтернативна автогара пред гара „Филипово“.