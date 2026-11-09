Пловдив посреща Ники Кънчев и Иван Бедров в поредицата „Успешните“

Два последователни дни, две различни гледни точки към медиите и срещи с двама от разпознаваемите им представители. На 12 и 13 ноември поредицата „Успешните“ на клуб „Фарго“ в Пловдив ще посрещне Ники Кънчев и Иван Бедров – личности с различен професионален път, но с дългогодишно присъствие в българското медийно пространство.

В четвъртък, 12 ноември, от 19:30 часа гост ще бъде Ники Кънчев – журналист, радио водещ и телевизионен шоумен, познат на няколко поколения зрители и слушатели. От ефира на Дарик радио до телевизионните формати „Стани богат“ и Big Brother, той е сред лицата, оставили трайна следа в развитието на развлекателната телевизия у нас. Разговорът ще потърси човека зад познатия телевизионен образ – неговите професионални срещи, отношението към публиката, музиката, любопитството и способността да запазиш енергията си в професия, в която всеки ден трябва да бъдеш интересен.

В петък, 13 ноември, от 18:30 часа на сцената на „Фарго“ ще бъде Иван Бедров – журналист, редактор и анализатор, с кариера в bTV, RE:TV, Deutsche Welle и Радио Свободна Европа, чиято българска редакция ръководи в продължение на осем години. Днес той продължава журналистическата си работа с проекта „Свободна точка“. Разговорът с него ще бъде посветен на журналистиката като професия и обществена мисия, на свободата на словото, независимостта на медиите и промените в информационната среда. Ще се върнем и към началото – към първите му стъпки, формирането му като личност и журналист и връзката му с родния Пловдив.

Две срещи, които предлагат различни перспективи към една и съща среда – от телевизионното забавление и силата на личното присъствие до критичната журналистика и отговорността към обществото. Общото между двамата гости е дългият път пред микрофона и камерата, но и умението да задържат вниманието на публиката.

Поредицата „Успешните“ е инициирана от клуб „Фарго“, осъществява се с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на града за 2026 година.

Срещите са с вход свободен. Участието в разговорите също!