Прокуратурата: 5000 души са били фиктивно хоспитализирани по схемата в Пловдив

Шестима са обвиняемите за участие в ОПГ, щетата за НЗОК е над 3 млн. евро, трима са задържани за 72 часа

5000 души са получили амбулаторни листове и направления с невярно съдържание с цел да бъдат фиктивно хоспитализирани в Клиниката по ревматология на пловдивска болница. Това съобщиха от Окръжна прокуратура – Пловдив, която днес повдигна обвинения на шестима души за участие в организирана престъпна група за неправомерно получаване на средства от НЗОК.

Шестима медици са с обвинения след акцията в УМБАЛ „Св. Георги“

Обвиняемите са петима лекари – трима мъже и две жени – и още един мъж, който не упражнява медицинска професия. Според прокуратурата групата е действала от 2021 г. до 1 октомври 2026 г., а вследствие на фиктивните хоспитализации от НЗОК са били изплатени над 3 млн. евро.

По данни на държавното обвинение началникът на Клиниката по ревматология е издала амбулаторни листове и направления с невярно съдържание за около 5000 лица, които впоследствие били фиктивно хоспитализирани в ръководеното от нея отделение.

Прокуратурата посочва още, че лекарката е имала дялово участие в медицински център в Пловдив, откъдето били издавани направленията за хоспитализация към Клиниката по ревматология.

Управителят на медицинския център според обвинението е подавал към НЗОК отчети с невярно съдържание за извършени клинични прегледи, без такива да са били извършвани. Друг от обвиняемите въвеждал данните в програмата на Клиниката по ревматология и така удостоверявал фиктивните хоспитализации, които впоследствие били отчитани пред Здравната каса.

Останалите трима лекари според прокуратурата приемали фиктивно пациентите в клиниката въз основа на издадените направления.

Трима са задържани за 72 часа

Трима от обвиняемите са задържани с постановления на наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа. Прокуратурата ще внесе в съда искане за постоянния им арест.

Другите трима са с мярка за неотклонение „гаранция“ в размер между 3000 и 5000 евро.

Припомняме, че разследването стана публично в понеделник, когато в Пловдив започна полицейска операция в рамките на досъдебното производство за организирана престъпна група, свързана с неправомерно получаване на средства от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.

Както „Под тепето“ съобщи по-рано днес Лекари признали пред разследващите, че са търгаши на здраве.

Разследването продължава.