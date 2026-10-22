„Мяра“: Йотова и Вълчев водят с 43,4% преди президентските избори

За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 28,9% от решилите да участват във вота, показва проучване за БНР

Ако президентските избори бяха проведени в средата на октомври, кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев би получила 43,4% от гласовете на избирателите, които заявяват, че ще гласуват. Това показват данните от национално представително проучване на социологическата агенция „Мяра“ за БНР.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 28,9% подкрепа. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,2%.

Останалите кандидат-президентски двойки получават:

Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева – 3,1%

Радостин Василев – Красимир Манов – 2,9%

Иван Христанов – Стоянка Черкезова – 1,9%

Други кандидати засега събират декларативна подкрепа около и под 1%, като сред посочените имена са Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов, Волен Сидеров, Румяна Ченалова и Иванка Цветанова-Петкова. 2,5% заявяват, че биха избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Близо 40% очаквана активност

Проучването отчита очаквана избирателна активност от 39,4% на първия тур.

От „Мяра“ подчертават, че резултатите представляват моментна картина на обществените нагласи към средата на октомври и не могат да се приемат като прогноза за крайния резултат. По думите на социолозите стотици хиляди пълнолетни българи все още не са взели окончателното си решение.

Изследването е проведено в периода 8–19 октомври сред 1009 пълнолетни български граждани.

Президентската институция остава значима

Данните показват още висока оценка за значението на президентската институция. Според „Мяра“ за повече от три четвърти от пълнолетните българи личността на президента има съществено значение.

По отношение на вицепрезидента този дял е 57,4%.

В същото време 67,8% от анкетираните са на мнение, че правомощията на президентската институция в България трябва да бъдат разширени.

От агенцията отбелязват, че в тези нагласи вероятно има и известен автоматизъм, но според социолозите той също е показателен за обществените настроения.