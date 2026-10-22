Наследството на тютюневата индустрия се крие не само в емблематичните складове край Централна гара, но и в сгради, които днес използваме, без да подозираме миналото им

В Пловдив историята често е на една ръка разстояние – зад фасадата на административна сграда, в бивш индустриален обект или на място, покрай което минаваме всеки ден, без да се замисляме какво е било преди.

Тютюневата индустрия е оставила дълбока следа в развитието на града в края на XIX и началото на XX век. Днес най-често свързваме това наследство с Тютюневия град и неговите емблематични складове. Но индустриалната история на Пловдив е далеч по-разпръсната из градската тъкан.

Знаете ли, че сградата на Националния осигурителен институт е свързана с някогашната фабрика „Златен лев“? Или че обекти, познати на пловдивчани като бившата дискотека „Ликьор“, сградата на „Местни данъци и такси“ на улица „Радецки“ и медицински център на булевард „Васил Априлов“, имат собствена история, свързана с тютюневото производство?

Тези места показват как градът променя предназначението на сградите си, понякога запазвайки част от архитектурата им, а друг път заличавайки видимите следи от миналото.

Индустриалното наследство не се изчерпва с няколко известни адреса, нито с онези сгради, които вече са се превърнали в символ на битката за опазване на културната памет. Понякога, за да открием нещо ново в собствения си град, е достатъчно да погледнем по-внимателно към сградите, покрай които минаваме всеки ден.

Кои са петте по-малко познати тютюневи склада в Пловдив, какво се крие зад днешните им фасади и къде да ги потърсите по градските маршрути? Разказва Lost in Plovdiv в своята разходка из пет забравени пловдивски тютюневи склада.