Пловдивският фестивал на науката започва с роботи, фосили и пътешествие до Армения

94 събития с над 60 учени от България и чужбина очакват посетителите на четвъртото издание на фестивала от 22 до 25 октомври

Роботи, фосили, космически пътешествия, експерименти и срещи с учени са част от програмата на четвъртия Пловдивски фестивал на науката, който започва днес, 22 октомври. До 25 октомври събитието ще предложи общо 94 събития с участието на над 60 учени от България и чужбина.

Фестивалът се провежда в Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) и Драматичния театър – Пловдив. Програмата включва демонстрации, експерименти, научни презентации, филми, изложби и работилници за деца, ученици, учители и възрастни.

Събитието откри Любов Костова от фондация „Красива наука“. Тя представи програаматаа и учаастниците и блаагодари на партньорите на форума.

Сред акцентите в първия ден са геоложко пътешествие из Армения, разговор за устойчивото земеделие и климатичните промени, среща с изобретенията и роботиката и поглед към живота на борда на китайска космическа станция.

Какво включва програмата на 22 октомври?

Училищна програма и работилници

В четвъртък в ЦРСББ на ул. „Свети Княз Борис I – Покръстител“ 14 в район „Тракия“ ще има събития за различни възрастови групи. Участието в училищната програма е безплатно, но е необходима предварителна заявка.

09:30 ч.

„Оптични приключения“ – VIII–XII клас, 30 места

„На лов за фосили“ – I–IV клас, 30 места

„Мисия с роботи“ – I–IV клас, 30 места

10:00 ч.

„Фантастичните физици и други магьосници“ – V–VII клас, 200 места

„Млади полярни изследователи“ – I–IV клас, 30 места

11:00 ч.

„Оптични приключения“ – VIII–XII клас, 30 места

„На лов за фосили“ – I–IV клас, 30 места

„Мисия с роботи“ – I–IV клас, 30 места

11:30 ч.

„Млади полярни изследователи“ – I–IV клас, 30 места

„Колелото на късмета“ – V–VII и VIII–XII клас, 200 места

12:30 ч.

„Древни митове и легенди“ – I–IV клас, 30 места

„AI грамотност с LEGO Education Computer Science & AI“ – работилница за учители, 30 места

„Изобретения и роботика“ – I–IV клас, 30 места

13:00 ч.

„Един ден в пчелния кошер“ – V–VII и VIII–XII клас, 200 места

14:00 ч.

„Древни митове и легенди“ – I–IV клас, 30 места

„Изобретения и роботика“ – I–IV клас, 30 места

14:30 ч.

„Изчезналото кралство“ – I–IV и V–VII клас, 200 места

„Природа между страниците“ – V–VII клас, 30 места

16:00 ч.

„Армения: когато Земята разказва“ – V–VII и VIII–XII клас, 50 места

„Те казват, че не може да бъде направено“ – VIII–XII клас, 50 места

„Природа между страниците“ – V–VII клас, 30 места

„Изобретения и роботика“ – работилница за учители, 30 места

17:30 ч.

„Хляб за бъдещето“ – VIII–XII клас и възрастни, 50 места

19:00 ч.

„Мъжете са от Марс, жените – от Венера“ – VIII–XII клас и възрастни, 50 места

Наука за планетата, климата и Космоса

Сред събитията в основната програма на 22 октомври са няколко срещи, които насочват вниманието към големи научни въпроси.

16:00 ч. – „Армения: когато Земята разказва“

В зала „Космос“ доц. д-р Любомир Методиев от Геологическия институт при БАН ще разкаже за геоложката история на Армения. Вулканите, вкаменелостите и цветните скали пазят следи от древни морета и процеси, оформили планините на региона. Лекцията ще представи как геолозите разчитат тези следи, за да възстановят облика на свят отпреди милиони години.

16:00 ч. – „Те казват, че не може да бъде направено“

В зала „Лаборатория“ ще бъде представен документален филм за иновации, които имат потенциал да променят земеделието, здравеопазването и борбата с глада и климатичните промени. Филмът поставя и въпроса как регулациите влияят върху развитието на новите технологии.

17:30 ч. – „Хляб за бъдещето“

В зала „Космос“ молекулярният биолог д-р Ааканша Каноджия от ЦРСББ ще представи изследвания върху екстракти от водорасли и потенциала им да подпомагат растежа и устойчивостта на растенията при неблагоприятни условия. Сред разглежданите примери са царевица, домати, пипер и патладжан, включително при недостиг на вода.

18:00 ч. – „Синята планета през илюминатора – Шънджоу-13“

В зала „Лаборатория“ публиката ще може да гледа документален филм, заснет на борда на китайската космическа станция. Кадрите проследяват живота на астронавтите и гледките към Земята от около 400 километра височина. Филмът е на английски език с английски субтитри.

19:00 ч. – „Мъжете са от Марс, жените – от Венера“

В зала „Космос“ климатологът д-р Зорница Спасова от Националния център по обществено здраве и анализи ще говори за връзката между климатичните промени, човешкото здраве и различията във въздействието върху жените и мъжете. Сред темите са въглеродният отпечатък и рисковете за здравето в условията на променящ се климат.

Какво още може да се види?

В Зона „Откривател“ посетителите ще могат да се срещнат с учени и образователни организации, да разгледат експериментални демонстрации и технологии. На 22 октомври сред участниците са ЦРСББ и First Lego League.

Фестивалът включва и изложбени проекти, сред които „Невидимата Антарктика: близо до невъзможното“ на фотографа Вера Гоцева-Ломовера, представяща микроскопични структури и детайли от остров Ливингстън, както и изложбата „Биофилателия“ на доц. д-р Ивелин Моллов от Пловдивския университет.

Четвъртият Пловдивски фестивал на науката се организира от фондация „Красива наука“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките, общинска фондация „Пловдив 2019“ и други партньори.

Пълната програма за четирите дни е публикувана на сайта на фестивала.