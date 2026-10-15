Доц. д-р Атанас Баташки и д-р Михаил Калнев получиха признание за своя професионализъм, принос към развитието на медицината и съвременните методи. По време на церемонията беше представена и номинацията на доц. д-р Петър Учиков за националните отличия „Лекар на годината 2026“



Двама лекари от УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бяха отличени по време на тържествената церемония „Лекар на годината 2026 – Пловдив“, организирана от Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз – Пловдив на 14 октомври.

В рамките на събитието бяха наградени лекари с принос към развитието на различни медицински специалности, въвеждането на съвременни диагностични и лечебни методи, обучението на бъдещи медици и утвърждаването на доверието между лекаря и пациента.

Д-р Михаил Калнев, лекар в Клиниката по неврохирургия и част от екипа на високотехнологичния център за лечение на исхемичен инсулт към УМБАЛ „Свети Георги“ получи отличие в категорията „Ти си нашето бъдеще“. Наградата е признание за прилагането на съвременни неврохирургични техники и високотехнологични методи на лечение.

„За мен това е не само чест, но и отговорност – както към всички лекари, така и към нашите пациенти. Отговорност да продължаваме да развиваме и прилагаме най-съвременните методи, които могат да подобрят здравето им в най-тежките моменти. Макар наградата да е индивидуална, я приемам като признание за целия екип на високотехнологичния мозъчносъдов център в УМБАЛ „Свети Георги“, сподели д-р Калнев.

Доц. д-р Атанас Баташки, д.м., началник на Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“, беше отличен в категорията „Лекар на годината 2026 – Болнична помощ“. Признанието е за неговия принос към развитието на хирургичната практика, прилагането на съвременни оперативни техники и подготовката на бъдещи лекари.

„Всеки един от лекарите заслужава тази награда“, коментира доц. д-р Баташки, подчертавайки значението на труда и отдадеността на медицинската общност.

По време на церемонията беше официално представена и номинацията на доц. д-р Петър Учиков от Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, за националните отличия „Лекар на годината 2026“. Номинацията е

Отличията и номинацията са признание за високия професионализъм, експертизата и отдадеността на специалистите от УМБАЛ „Свети Георги“. Те отразяват последователните усилия на медицинските екипи за развитие на съвременната медицина, прилагане на иновативни методи на лечение и осигуряване на качествена грижа за пациентите.