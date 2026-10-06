87-годишен мъж се заклещи в телена ограда край Пловдив, спасители го откриха с дрон

Атанас Щерев се обадил на 112, но не знаел къде се намира – пожарникар останал на телефона с него, докато екипите го търсят

87-годишен мъж беше открит и спасен след близо час издирване в района на река Марица и гористите местности край Гребния канал в Пловдив.

Атанас Щерев се обадил на телефон 112 в 14:25 часа днес. Той разказал, че е закачил крака си в телена ограда, изпитва силна болка и се страхува за живота си. Проблемът бил, че не знаел къде точно се намира – успял да каже единствено, че е в околностите на Пловдив.

Мъжът използвал стар телефон с бутони, а според информацията на пожарната има и проблеми със сърцето. Това допълнително затруднило установяването на местоположението му.

От 112 била направена конферентна връзка с оперативния център на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Инспектор Радомир Еремийски останал на телефона с възрастния мъж, като поддържал връзка с него и го успокоявал, докато започнало издирването.

В акцията се включили екип на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив, Rescue Team Plovdiv и екип на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. В търсенето участвали старши инспектор Христо Гуджев и инспектор Владко Димитров, които използвали дрон.

Спасителите проверявали района около река Марица и гористите местности край Гребния канал.

Близо час след сигнала Атанас бил открит – прикрит под храсти, с наранен от телената ограда крак. На място бил изпратен и екип на Спешна помощ.

От пожарната определят акцията като пример за ситуация, в която точният адрес липсва, но връзката с човека на телефона се оказва решаваща.

За възрастния мъж всичко започнало с един телефонен разговор до 112. За спасителите операцията приключила с най-важните две думи: „Намерихме го.“