Зала „Колодрум“ приема Държавния личен шампионат по колоездене

Зала „Колодрум“ ще бъде домакин на Държавния личен шампионат по колоездене от 23 до 25 октомври. В рамките на три състезателни дни участници от различни категории ще се борят за националните титли, демонстрирайки скорост, издръжливост, технически умения и спортсменски дух.

Шампионатът е важна част от националния спортен календар и предоставя възможност на състезателите да покажат резултатите от своята подготовка, да премерят сили с конкуренцията и да се борят за призовите места в съответните категории.

Очакват се оспорвани надпревари и динамични състезателни моменти, които ще превърнат пистата на зала „Колодрум“ в арена на спортни емоции и високи постижения.

Състезанията ще започват в 10:00 ч. и през трите дни – 23, 24 и 25 октомври.