Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

Полицейска акция се провежда в общината, активисти на ДПС се събраха пред областната дирекция на МВР

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е задържан тази сутрин след полицейска акция в сградата на общината, съобщиха от ДПС. 47-годишният градоначалник, който е и заместник-председател на партията, е отведен от служители на МВР за разпит.

В Община Кърджали продължават проверочни действия. По информация на местния сайт „Родопи24“ има засилено полицейско присъствие и пред дома на Мюмюн.

След задържането пред сградата на Областната дирекция на МВР в Кърджали са се събрали активисти на ДПС в подкрепа на кмета. Сред тях е депутатът Байрам Байрам. Той заяви, че партията вижда поредица от действия срещу свои представители, но посочи, че към момента не е известна причината за задържането на Мюмюн.

„Не знаем какъв е поводът за ареста на Ерол Мюмюн“, заяви Байрам пред журналисти, като определи действията като репресия.

Заместник-председателят на Народното събрание и депутат от ДПС Айтен Сабри също коментира акцията. Тя заяви, че според нея действията срещу кметове от партията продължават, като направи връзка със случилото се предишния ден с кмета на Белица Радослав Ревански.

Предишен разпит на кмета

Това не е първият случай, в който Ерол Мюмюн е отвеждан в полицията. В края на май той беше конвоиран от сградата на общината до Областната дирекция на МВР за разпит.

Тогава от полицията съобщиха, че се проверяват данни за длъжностно престъпление, свързано с избора на изпълнител по обществена поръчка на стойност над 5 млн. лева. По информация от тогавашното разследване поръчката е била свързана с изграждането на приют за животни.

Новата акция идва на фона на други действия на службите срещу кметове, свързани с ДПС. Кметът на Белица Радослав Ревански и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов бяха привлечени като обвиняеми заедно с председателя на областния съвет на ДПС в Бургас Христо Широков за престъпен сговор с цел търговия с влияние.

За момента няма официално съобщение за конкретното разследване, по което е задържан Ерол Мюмюн. Очаква се информация от компетентните институции.