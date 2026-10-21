ОП „Градини и паркове“ се включи в акция на организаторите на изложбата „Силата на визията“, която търси невидимите съкровища на пловдивското изкуство – ВИДЕО

Едно от произведенията, които разказват историята на Пловдив чрез образи и форми, привлече вниманието тази сутрин край Тунела. Екип на ОП „Градини и паркове“ се включи в акция заедно с организаторите на предстоящата изложба „Силата на визията“, чиято идея е да извади на преден план художествено наследство, останало извън погледа на съвременната публика.

Сред откритията, върху които работи екипът, е монументален релеф на Димитър Павлов – Точката, разположен отляво на входа при Тунела – Юг. За художника и куратор Емил Миразчиев произведението е пример за онова градско изкуство, което често остава незабелязано, въпреки че е част от визуалната памет на Пловдив.

„Силата на визията“ няма да бъде просто поредната изложба с познати имена“, подчертава Миразчиев. Намерението на организаторите е да покажат автори и произведения, които по различни причини са останали встрани от масовото внимание, но притежават силно художествено въздействие.

Гъста растителност през пролетта, лятото и късната есен не позволява на пловдивчани, гости на Града на тепетата и туристи да се насладят на барелефа от южната страна на Тунела.(снимки: Под тепето)

За тракийските символи, които обграждат транспортното съоръжение на централния булевард, медията ни е разказвала в статята „Разходка из монументалното изкуство на Трихълмието“.

Релефът при Тунела е част от тази история. Според Миразчиев творбата разкрива майсторството на Димитър Павлов – Точката, който работи с изчукване на метала, за да изведе образа и фината орнаментика. В композицията се открояват монументалният образ на жена, птица и житен клас — мотиви, които носят усещане за плодородие и поетичност.

Миразчиев припомня и друга творба на автора, свързана с подлеза при Чифте баня, която днес се намира в Стария град. По думите му има идея тя да бъде върната на първоначалното си място, така че повече хора да могат да я видят в градската среда.

Не само познатите имена

Предстоящата изложба „Силата на визията“ ще срещне публиката и с произведения, които рядко могат да бъдат видени в Пловдив. Сред акцентите е картина на Златю Бояджиев от фондовете на Видинската галерия, която е сред особено ценните открития в подготовката на проекта. Пред репортера ни той посочва и „Обесването на Левски“ на Борис Ангелушев като произведение, което ще бъде показано за пръв път в града в рамките на инициативата.

Привличането на тези творби изисква значителни усилия, а в подготовката съдействат директорът на Градската гудожествена галерия – Красимир Линков, на отдел „Култура“ в Община Плвдив – Нина Димовска и ресорният заместник-кмет Пламен Панов, отбеляза Емил Миразчиев.

Зад „Силата на визията“ стои разбирането, че художественото наследство не е застинал културен мит, а жив диалог между поколения, произведения и идеи. Затова организаторите търсят не само онова, което вече е утвърдено и добре познато, а и изкуството, което може да изненада публиката и да промени представите ѝ за културната история на града.

Акцията край Тунела е част от този поглед към Пловдив — като град, в който произведения на изкуството съществуват в ежедневната среда, но невинаги получават вниманието, което заслужават.

Вижте още от акция на ОП „Градини и паркове“ и организаторите на изложбата „Силата на визията“ край Тунела в Пловдив в следващото видео.

