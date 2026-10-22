Юбилейното изложение събира компании и специалисти от медицината, стоматологията и фармацията, с акцент върху новите технологии в здравеопазването

Областният управител на Пловдив Георги Янев откри 30-ото издание на международната изложба „Медикус, Денто, Галения“ в Международен панаир Пловдив. Форумът събира производители, доставчици и специалисти от сферата на медицината, стоматологията и фармацията, а сред акцентите тази година са технологичните решения за диагностика, лечение и рехабилитация.

За първи път в рамките на изложението се представят безпилотни летателни и наземни системи за медицински доставки, логистика и спасителни операции. Разработките на пловдивска компания показват как дронове и роботизирани платформи могат да подпомагат работата на медицинските и спасителните екипи.

Тежкотоварните дронове са предназначени за пренасяне на медикаменти и медицинско оборудване до труднодостъпни райони. Посочената товароносимост е между 30 и 40 килограма. По-малките безпилотни апарати, с капацитет от 2 до 5 килограма, могат да се използват за транспортиране на лекарства, ваксини и биологични проби между населени места, лаборатории и лечебни заведения.

Наземните роботизирани платформи позволяват автономно или дистанционно пренасяне на консумативи и оборудване. Сред възможните им приложения е и подпомагането на евакуацията на пострадали от опасни зони, без да се излагат спасителните екипи на допълнителен риск. Представени са и концепции за безпилотни въздушни линейки.

В тазгодишното издание участват компании от България, Румъния, Турция, Италия и Китай. Освен специализирана медицинска и стоматологична апаратура, инструменти, материали и консумативи, експозицията включва диагностични решения и дигитални технологии за управление на медицински и дентални практики.

При откриването главният директор на Международен панаир Пловдив проф. д-р Иван Соколов подчерта значението на изложението като място за преки контакти между производители, дистрибутори и здравни специалисти. По думите му демонстрациите на нови технологии дават възможност на професионалистите да оценят приложението им в практиката и създават предпоставки за дългосрочно сътрудничество.

Областният управител Георги Янев акцентира върху необходимостта от съвместна работа между институциите, бизнеса и професионалните общности за развитието на здравеопазването. Той открои връзката между науката и бизнеса като важен фактор за внедряването на иновации в диагностиката, лечението, профилактиката и рехабилитацията.

30-ото издание на „Медикус, Денто, Галения“ продължава до 24 октомври в Международен панаир Пловдив.