Цената на тока за бизнеса се понижава с 1,7% на БНЕБ

Средната цена на електроенергията, търгувана днес на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента „Ден напред“, е 245,91 евро за мегаватчас без ДДС. Сделките са за деня на доставка 23 октомври, показват данните след затварянето на борсата.

В сравнение с вчерашната сесия, когато средната цена беше 250,17 евро за мегаватчас, електроенергията за българския бизнес утре ще бъде с 1,7% по-евтина.

Средната цена на пиковата енергия за утре, в часовете между 09:00 и 20:00 часа, е 237,16 евро за мегаватчас. При извънпиковата енергия – между 01:00 и 08:00 часа и между 21:00 и 24:00 часа – средната цена е 254,66 евро за мегаватчас.

Общо на борсата са продадени 93 794,40 мегаватчаса електроенергия.

На пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена за 60-минутните продукти към момента е 221,58 евро за мегаватчас без ДДС.

При 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена е 227,37 евро за мегаватчас без ДДС.