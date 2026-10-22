Заловиха близо 200 кг канабис в камион с българска регистрация в Австрия

Двама души са задържани, част от наркотика е била предназначена за Гърция

Австрийските власти са разбили международен канал за трафик на наркотици, след като са задържали камион с българска регистрация, превозващ близо 200 килограма канабис. Стойността на дрогата на черния пазар се оценява на над 2 млн. евро.

При операцията са арестувани двама души – 58-годишният български шофьор на камиона и 30-годишен словенски гражданин, който живее във Виена и според разследващите е трябвало да получи пратката.

Камионът бил проследен до мястото за разтоварване

Разследването започнало през юли, когато Федералната криминална служба на Австрия получила информация за предстоящ транспорт на голямо количество наркотик.

Според сигнала товарът трябвало да потегли от Испания, да премине през Франция, а след това през Италия или Словения, преди да влезе в Австрия.

Австрийските служители проследили камиона още при влизането му в страната. Той бил наблюдаван до предварително определеното място за разтоварване в град Трайскирхен, провинция Долна Австрия. Именно там последвали задържанията.

По време на операцията полицаите открили и около 6 килограма вещество, което първоначално било определено като кокаин. Лабораторните анализи обаче показали, че то е имитация и не съдържа активно наркотично вещество.

Канабисът трябвало да продължи към Гърция

Според разследването около половината от канабиса – приблизително 100 килограма, била предназначена за словенеца, който действал от името на международна престъпна организация.

Останалото количество трябвало да продължи към Гърция, където да бъде предадено на други участници в канала. Така Австрия била използвана както като крайна дестинация за част от пратката, така и като транзитна страна за останалия наркотик.

По нареждане на прокуратурата в Грац двамата задържани са изпратени в затвора в Санкт Пьолтен.