Не всички будители са в учебниците: „Северен“ търси хората, които оставят следа

Не всички будители са останали в историята. Някои от тях са хората, които срещаме всеки ден – учители, творци, доброволци, хора, които пазят традициите или помагат на нуждаещи се. Именно такива личности търси район „Северен“ във второто издание на инициативата „Будителите на Северен“, посветена на Деня на народните будители.

След първото издание през 2025 г. районната администрация отново дава възможност на граждани и институции да предложат хора с принос към местната общност.

„Будителството не е само част от нашето минало. То продължава да живее чрез хората, които днес предават знания, съхраняват ценности и помагат на другите“, посочва кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова.

Четири категории

Тази година отличията ще бъдат връчени в четири категории:

„Учител, който вдъхновява“

„Пазител на духовността“

„Будител с голямо сърце“

„Млад будител“

Предвидено е и специално отличие на районния кмет за цялостен принос към местната общност.

Номинации могат да правят граждани, училища, детски градини, читалища, културни институции и организации. Предложенията трябва да са за личности, свързани с район „Северен“ чрез професионалната, творческата или обществената си дейност.

До 29 октомври се приемат предложения

Номинациите се изпращат до 29 октомври 2026 г. включително на електронен адрес obrazovanie@severen.plovdiv.bg.

Необходимо е да бъдат посочени името на номинирания, кратко описание на приноса му и контакт за обратна връзка с подателя.

Предложенията ще бъдат разгледани от комисия, а отличените личности ще бъдат обявени и наградени на тържествена церемония в началото на ноември.

С инициативата район „Северен“ продължава да насочва внимание към хората, които чрез знанията, таланта, доброволчеството и личния си пример допринасят за общността.

Защото съвременният будител не винаги е известен. Но делата му оставят следа.