Пловдив е сред лидерите в страната по осигуреност с болнични легла и лекари

Гардът под тепетата е на трето място в България по осигуреност с болнични легла, на второ по брой лекари на глава от населението и лидер по осигуреност с лекари по дентална медицина

Пловдив затвърждава позицията си като един от водещите медицински центрове в България. Данните на Националния статистически институт към 31 декември 2025 г. показват, че областта е сред първенците по осигуреност с болнични легла, лекари и лекари по дентална медицина.

По показателя за болнични легла Пловдив заема трето място в страната

с 1 107,6 легла на 100 000 души население, като е изпреварен единствено от Плевен (1 347,2) и Смолян (1 247,5). Средната осигуреност за страната е 886,2 легла на 100 000 души.

Общо към края на 2025 г. в България функционират 338 заведения за болнична помощ с 56 925 легла. Спрямо предходната година броят на лечебните заведения намалява с три, но легловият фонд се увеличава с 864 места, или с 1,5%.

Пловдив е сред водещите области и по осигуреност с лекари.

На всеки 10 000 жители се падат 58,1 лекари, което нарежда областта на второ място след Плевен (82,1) и пред София (57,8) и Варна (52,3). Средният показател за страната е 47,3 лекари на 10 000 души население.

Още по-впечатляващи са данните за денталната помощ.

Пловдив е лидер в България по осигуреност с лекари по дентална медицина

– 19,9 стоматолози на 10 000 души население, изпреварвайки Варна (18,1), Перник (16,1) и София (16,0).

В национален мащаб към края на 2025 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения работят 30 409 лекари, което е с 260 повече спрямо предходната година или ръст от 0,9%. Лекарите по дентална медицина са 8 080, а медицинските сестри – 28 357.

Статистиката потвърждава ролята на Пловдив като един от най-важните здравни и университетски центрове в страната, концентриращ значителен медицински ресурс и осигуряващ по-добър достъп на населението до болнична и специализирана медицинска помощ.