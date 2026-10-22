РУО препраща сигнала за храненето на децата в ОУ „Екзарх Антим I“ към РЗИ и Община Пловдив

Инж. Иванка Киркова отхвърли твърдението за правило за хранене навън при температури над 5 градуса. Миналата година лично се ангажирала с подобни сигнали от родители

Регионалното управление на образованието (РУО) – Пловдив ще препрати по компетентност към Регионалната здравна инспекция и Община Пловдив сигнала на родители за условията, при които се хранят учениците в ОУ „Екзарх Антим I“. Това съобщи директорът на РУО – Пловдив инж. Иванка Киркова в разговор с „Под тепето“.

Отново гонят навън децата с домашна храна в ОУ „Екзарх Антим I“

Киркова заяви, че вече се е запознала с официалната позиция на директора на училището д-р Катерина Василева, която може да видите в статията Директорът на ОУ „Екзарх Антим I“: Надяваме се в края на октомври столът да отвори целодневно. От изложеното в нея тя е разбрала, че необходимите действия са предприети и че учениците имат достъп до училищния стол в определен времеви интервал.

Същевременно директорът на РУО категорично отхвърли твърдението, че съществува нормативно изискване от страна на институцията, според което децата трябва да се хранят навън, когато температурата е над 5 градуса.

„Това не отговаря на истината, няма такива разпоредби от страна на Регионалното управление на образованието“, заяви инж. Киркова. Тя уточни, че РУО няма правомощия по въпроса с реда на хранене в училищата. Институцията, която го контролира е Здравната инспекция.

По думите ѝ малко преди разговора ни днес в управлението е постъпил и сигнал от родители по казуса. Киркова обясни, че той ще бъде изпратен до РЗИ – Пловдив, която е компетентна по въпросите, свързани със здравните изисквания към храненето на учениците, както и до Община Пловдив.

По отношеение на наеамните процедури на столовата тя подчерта, че „става въпрос за общинско училище – собствеността е общинска, а то се управлява от директора“, посочи тя.

Подобни сигнали е имало и миналата година

Инж. Иванка Киркова припомни, че през миналата година лично се е ангажирала с проблема за подобни практики в училищата в града. По думите ѝ тогава жалбите на родители са били удовлетворени.

Сегашният сигнал връща въпроса за условията, при които се хранят децата, които носят закуска от дома. В официалната си позиция директорът на ОУ „Екзарх Антим I“ обяснява, че при хубаво време учениците закусват в двора, а когато е студено и дъждовно, им се позволява да се хранят във фоайетата и кабинетите. Ръководството отрича да прави разлика между децата според това откъде идва храната им.

Директорката съобщи още, че се надява в края на октомври училищният стол да започне да работи целодневно след приключване на процедурата за отдаване под наем.

Предстои компетентните институции да се произнесат по сигнала на родителите.