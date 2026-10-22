РУО препраща сигнала за храненето на децата в ОУ „Екзарх Антим I“ към РЗИ и Община Пловдив
Инж. Иванка Киркова отхвърли твърдението за правило за хранене навън при температури над 5 градуса. Миналата година лично се ангажирала с подобни сигнали от родители
Регионалното управление на образованието (РУО) – Пловдив ще препрати по компетентност към Регионалната здравна инспекция и Община Пловдив сигнала на родители за условията, при които се хранят учениците в ОУ „Екзарх Антим I“. Това съобщи директорът на РУО – Пловдив инж. Иванка Киркова в разговор с „Под тепето“.
Отново гонят навън децата с домашна храна в ОУ „Екзарх Антим I“
Киркова заяви, че вече се е запознала с официалната позиция на директора на училището д-р Катерина Василева, която може да видите в статията Директорът на ОУ „Екзарх Антим I“: Надяваме се в края на октомври столът да отвори целодневно. От изложеното в нея тя е разбрала, че необходимите действия са предприети и че учениците имат достъп до училищния стол в определен времеви интервал.
Същевременно директорът на РУО категорично отхвърли твърдението, че съществува нормативно изискване от страна на институцията, според което децата трябва да се хранят навън, когато температурата е над 5 градуса.
„Това не отговаря на истината, няма такива разпоредби от страна на Регионалното управление на образованието“, заяви инж. Киркова. Тя уточни, че РУО няма правомощия по въпроса с реда на хранене в училищата. Институцията, която го контролира е Здравната инспекция.
По думите ѝ малко преди разговора ни днес в управлението е постъпил и сигнал от родители по казуса. Киркова обясни, че той ще бъде изпратен до РЗИ – Пловдив, която е компетентна по въпросите, свързани със здравните изисквания към храненето на учениците, както и до Община Пловдив.
По отношеение на наеамните процедури на столовата тя подчерта, че „става въпрос за общинско училище – собствеността е общинска, а то се управлява от директора“, посочи тя.
Подобни сигнали е имало и миналата година
Инж. Иванка Киркова припомни, че през миналата година лично се е ангажирала с проблема за подобни практики в училищата в града. По думите ѝ тогава жалбите на родители са били удовлетворени.
Сегашният сигнал връща въпроса за условията, при които се хранят децата, които носят закуска от дома. В официалната си позиция директорът на ОУ „Екзарх Антим I“ обяснява, че при хубаво време учениците закусват в двора, а когато е студено и дъждовно, им се позволява да се хранят във фоайетата и кабинетите. Ръководството отрича да прави разлика между децата според това откъде идва храната им.
Директорката съобщи още, че се надява в края на октомври училищният стол да започне да работи целодневно след приключване на процедурата за отдаване под наем.
Предстои компетентните институции да се произнесат по сигнала на родителите.
Един коментар
It’s great to see the focus on nutrition at „Exarch Antim I.“ As a parent, I often worry about school meals and their impact on kids’ learning. A well-rounded diet can make such a difference! freecell solitaire