Лекари признали пред разследващите, че са търгаши на здраве

Хиляди фиктивни хоспитализации и щети за над 3 милиона евро на здравната каса. Това са част от цифрите, седящи срещу разкритата от икономическа полиция, окръжна прокуратура и със съдействието на здравното министерство схема за източване на НЗОК чрез фиктивни хоспитализации.

“ Общо 12 милиона евро е платила НЗОК на клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Георги“ на база 24 хиляди отчетени клинични пътеки в рамките на 3 години. И това при 49 легла в базата на клиниката. Засякохме смущаващи практики, които не бихме посочили като медицински. Този спектър от неприемливи практики рефлектира върху имиджа и доброто име на лекарската професия“, коментира разкритията наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов, ден след полицейската операция в базата на клиниката по ревматология към най-голямата болница у нас. След нея има шестима лекари и медицински сестри, обвиняеми за участие в организирана престъпна група за източване на здравната каса.

Един от задържаните е началникът на отделението проф. д-р Мариела Генева-Попова. Източването на касата чрез фиктивни хоспитализации ставало чрез частната и клиника, която тя управлявала със свои роднини. Там се водели множество неистински прегледи, след които се издавали направления за лечение в държавната клиника към УМБАЛ „Св. Георги“. Повечето „пациенти“ така и не били настанявали, дори не се появявали в отделението. Налагало се даже санитари и лекари да дават кръв вместо пациенти, за да върви пътеката. Схемата е вървяла от периода на откриването на частната клиника на проф. Генева- Петрова преди около четири години. За този период тя е генерирала около 5 хиляди направления за хоспитализация към УМБАЛ „Св. Георги“.

„В отделението на държавната болница е имало няколко лекари, които се са били твърдо против порочните практики, като те са били наказвани чисто финансово- взимали в пъти по-малки заплати, тъй като са имало по-малко легла за обслужване на пациенти. Редица лекари си признаха, че са търгаши на здраве- те са се примирявали с това, което се е случвало“, добави прокурор Пехливанов.

Той даде няколко примера за порочни практики. Като един от най-неприятните е, че са били изписвани реални пациенти с лоши показатели, за да бъдат хоспитализирани на техните легла фиктивни такива. Много хора дори не са стъпвали в клиниката, но са били хоспитализирани. В отделението са се „лекували“ роднини и приятели на обвиняемите. На практика човекът се е превръщал в клинична пътека, а не в пациент за лечение. Само вчера, в рамките на проверката, са установени 15 души, които би следвало да са хоспитализирани и лекувани на легло в клиниката, но въобще не са пребивавали там.

„Схемата съществува от 2021г., откакто съществува и частната клиника, която е бълвала направленията за хоспитализация. Над 3 милиона евро са изплатени неправомерно за този период от НЗОК за тези фиктивни лечения“, добавиха разследващите.

Щетите обаче излизат и извън НЗОК, тъй като фиктивните хоспитализации са отклонявали дадения човек от работния процес чрез болнични, като така са ощетявани работодателите му. Освен това част от „лекуваните“ от фалшиви диагнози са вадили решения от ТЕЛК за заболявания, които не са отговаряли на истината. Освен това разследващите се натъкнали и на немалко скъпи лекарства, неправилно съхранявани или с изтекъл срок на годност, както и такива.

„При предния шеф на клиниката леглата са били чисти от подобни хоспитализации и дейността е била в нормално русло“, посочиха още разследващите. От прокуратура и полиция допълниха още, че проверката вчера е стигнала и клиниката по нефрология, където има също множество хоспитализации на база направления от частна клиника, собственост на началника на отделението. Засега обаче не са открити конкретни нарушения.

В съвместния брифинг на прокуратура и полиция участва министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя посочи данните, до които е стигнало разследването, са изключително тревожни. Те засягат дори агенцията по лекарствата, която също трябва да направи съответните проверки за откритите скъпи лекарства и начина им на съхранение. Тя посочи като изключително притеснителен и пътя до решение на ТЕЛК.

„Случаят тук е повод за проверки и в другите болници“, коментира тя и благодари на полиция и прокуратура за съвместната работа по казуса.