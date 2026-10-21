Общината пак въведе сух режим в изборния ден

Община Пловдив отново наложи забрана на продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и на други обществени места в Пловдив в изборния ден. В часовете от 06:00 до 20:00 часа на 25 октомври, когато ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България, пловдивчани и гостите на града нямат да имат възможността да седнат на по питие в заведение, като изключение се допуска за местата, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества.

Заповедта е на кмета Костадин Димитров. Пловдивският градоначалник остава един от малкото кметове на големи градове в страна, които са почитатели на тази ретроградна мярка за осигуряване на обществения ред и нормалното протичане на изборите. Тя създава само нелепи ситуации, излишни главоболия, шикалкавене и тежко объркване у чужденците например, които нямат идея защо отказват да им сервират.

Сухият режим не е задължителен, а се въвежда по желание от градските управи. Какви точно са мотивите на Костадин Димитров в случая да забрани на пловдивчани и туристите в града да пият по бира или чаша вино в деня на вота, не става ясно.

Със заповедта на кметовете на шестте района е разпоредено да въведат забраната със свои актове, които да бъдат оповестени на интернет страниците на районните администрации и по други подходящи начини. Мерките се отнасят и за двата тура на вота. Районните кметове, съвместно с Областната дирекция на МВР и съответните районни управления, трябва да организират опазването на обществения ред и да осъществяват непрекъснат контрол за спазването на законовите разпоредби по време на предизборната кампания и в изборния ден. Преустановява се и издаването на разрешения и уведомления за провеждане на масови мероприятия на територията на общината в изборния ден, за да не се създават предпоставки за нарушаване на обществения ред. Общинските и районните администрации, службите за охрана, полицията, пожарната и електроснабдителното дружество трябва да създадат необходимата организация за нормалното протичане на изборния ден до окончателното приключване на изборите.