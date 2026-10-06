Шестима медици са с обвинения след акцията в УМБАЛ „Св. Георги“

Шест медицински лица са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за източване на Здравната каса чрез фалшиви хоспитализации през Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Георги“. Това са резултатите от проведената вчера мащабна полицейска акция на територията на болницата, в База 1 на ул. „Васил Априлов“.

Трима от обвиняемите остават в ареста и прокуратурата ще поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение спрямо тях. Един от тримата е и ръководителката на клиниката – проф. д-р Мариела Генева-Попова, съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов.

Има задържани при акцията в УМБАЛ „СВ. Георги“, сред тях и знаков професор

Той разкри, че чрез фиктивни хоспитализации щетите за Здравноосигурителната каса са за над 3 млн. евро. Схемата е свързана с частна клиника, собственост на шефката на отделението по ревматология, която е насочвала пациенти за настаняване и лечение именно в клиниката към УМБАЛ „Св. Георги“. Схемата е действала от повече от 4 години.

Очаквайте подробности.