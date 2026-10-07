Шефката на ревматологията дала признание за схемата с фиктивните хоспитализации

Прокурорът: Разпитахме нови свидетели, обвиняемата даде обяснения и потвърди това, което установихме

Началничката на Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св. Георги“ проф. д-р Мариела Генева-Попова е дала обяснения пред прокуратурата, които потвърждават установеното до момента по разследването за фиктивните хоспитализации. Това съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов пред журналисти, преди началото на днешното заседание на Окръжния съд в Пловдив, на което се гледат мерките за неотклонение на задържаните лица по делото за източване на НЗОК.

„Имаме и форма на признание, която беше направена снощи“, заяви Пехливанов.

По думите му след вчерашната акция са били разпитани и нови свидетели, които не са били хоспитализирани, както и самата обвиняема.

„Тя даде обяснения, заяви това, което ние установихме и го изнесохме пред вас вчера като факти. Така че можем да кажем, че имаме и форма на признание“, каза прокурорът.

Според него новите показания потвърждават цялостната картина, която прокуратурата вече е описала – че са били извършвани фиктивни хоспитализации и са били приемани хора от обкръжението на участниците в схемата.

Сред тях са били близки и роднини, санитари и други лица, посочи Пехливанов.

Ще напусне клиниката

Началничката на Клиниката по ревматология е заявила, че ще напусне клиниката, съобщи още наблюдаващият прокурор.

По думите му се очаква тя да бъде освободена и от ръководна позиция в Медицинския университет в Пловдив. Пехливанов обаче уточни, че предстои да се проследи дали това действително ще се случи.

Началничката на клиниката е сред шестимата обвиняеми по разследването за участие в организирана престъпна група и неправомерно получаване на средства от НЗОК.

Според прокуратурата именно тя е издала амбулаторни листове и направления с невярно съдържание за около 5000 лица, които впоследствие са били фиктивно хоспитализирани в ръководеното от нея отделение. От НЗОК са били изплатени на болницата над 3 млн. евро, твърди държавното обвинение.

Прокурорът: Да се вписва чужда кръв в епикриза е цинично

Пехливанов коментира и една от практиките, за които прокуратурата твърди, че са били използвани при фиктивните хоспитализации – вземане на кръв от други хора и използването на резултатите за документиране на състоянието на хоспитализирани пациенти.

Повод за острата му реакция стана публично изказване на бивш член на Надзорния съвет на НЗОК, според когото подобна практика можела да бъде обяснена с изискванията на алгоритъма на клиничната пътека.

„Сами разбирате това изявление, колкото аз го определям, е позорно и цинично“, каза прокурорът.

Той даде пример с пациент, който трябва да бъде изписан, но няма добри кръвни показатели, и попита какво означава в епикризата му да бъде вписана кръвна проба, която реално не е негова, само за да бъде изпълнен алгоритъмът на клиничната пътека.

Има сигнали и за други болници

Прокурорът съобщи още, че в прокуратурата вече постъпват сигнали за подобни практики и в други лечебни заведения.

По думите му има сигнали, свързани и със същата болница, по които също се работи.

„По всяка вероятност практиката и опитът показват, че ще има и други такива сигнали“, заяви Пехливанов.

Той призова лекари, които са ставали свидетели на подобни практики, да подават сигнали.

„Ние ще бъдем безкомпромисни“, каза прокурорът.

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82-годишният лекар е освободен

Междувременно един от тримата задържани до 72 часа обвиняеми е освободен заради влошеното си здравословно състояние.

Става дума за 82-годишен лекар от клиниката, който според прокурора е с множество заболявания. Първоначално прокуратурата е възнамерявала да поиска и за него задържане под стража, но сутринта е взето решение да бъде освободен, тъй като здравословното му състояние не позволява да бъде изпратен в ареста.

Пехливанов уточни, че той е участвал в приемането на пациенти, но е приемал и съдействал за приемането на най-малък брой от лицата, включени в схемата.

Това е един от новите детайли, които прокурорът съобщи преди началото на съдебното заседание.

Днес Окръжният съд в Пловдив трябва да се произнесе по мерките за неотклонение на останалите задържани.

Разследването продължава.