Д-р Катерина Василева отговори на родителските сигнали за храненето на децата навън. Ръководството обяснява организацията и очаква процедурата за столовата да приключи до края на месеца.

Във връзка с публикувания вчера в „Под тепето“ сигнал на родители със заглавие „Отново гонят навън децата с домашна храна в ОУ „Екзарх Антим I“ в редакцията получихме официална позиция от ръководството на училището.

Тук е моментът да ви представим и хронологията на опитите ни да потърсим коментар. Вчера, преди публикуването на материала, екипът ни направил неколкократни опити да се свърже с училищната администрация на телефоните в директорския кабинет, но не е получи отговор. Днес тези опити бяха подновени. В 15:40 ч. успяхме да разговаряме с администрацията, откъдето ни беше съобщено, че директорът д-р Катерина Василева е в отпуск и се очаква да се върне на работа утре. Минути преди 16:30 ч. на редакционната ни поща постъпи официалната позиция на ръководството.

Публикуваме отговора без редакторска намеса:

Право на отговор на ръководството на ОУ „Екзарх Антим I“

Във връзка с представените в статията „Отново гонят навън децата с домашна храна в ОУ „Екзарх Антим I“ твърдения изясняваме следните факти:

Относно организацията на закуската и престоя на двора:

В ОУ „Екзарх Антим I“ престоят на учениците в училищния двор по време на голямото междучасие е стандартен училищен режим за отдих, движение, физическа активност, общуване и хранене на открито. В голямото междучасие, когато времето е хубаво, всички ученици се хранят в двора. Учениците имат свободата на избор къде да застанат – пред павилиона за закуски, на пейките или на други места в двора. Това правило важи еднакво за всички ученици при сухо и топло време и няма за цел „дискриминиране“ или „гонене“ на деца, носещи домашна храна.

Когато е студено и дъждовно, се допуска децата да закусят в училищните фоайета и кабинетите. Никога не е правена разлика дали храната е закупена от училищния павилион, близките закусвални, предоставена по схемите на Държавен фонд „Земеделие“ или е носена от вкъщи. Класните стаи са място за учене – нашите бяха наскоро модернизирани и разполагат със скъпо оборудване, което следва да се пази, затова винаги, когато условията позволяват, призоваваме децата да излязат навън, което е добре както за тях, така и за учителите и за средата на учене и преподаване.

Нито едно от децата не е изразило безпокойство или не се е оплакало на учител за това, че в рамките на 20-30-минутното междучасие закусва извън класната стая. В голямото междучасие учениците играят и общуват със съучениците си на открито, докато закусват, а дежурните учители са до тях.

Относно метеорологичната обстановка на 16.10.2026 г.:

Относно твърдението, че децата са били „гонени навън, докато вали“ – на 16 октомври 2026 г. метеорологичните данни показват, че в града не са регистрирани валежи. Извеждането на учениците на двора в голямото междучасие е извършено съобразно подходящите климатични условия.

Относно статута и ползването на училищния стол:

Училищният стол не е отдаден под наем на частна фирма, а храненето се организира чрез услуга за кетъринг в отговор на изявено желание на родители за осигуряване на топъл обяд през месец септември 2025 година. Храната се приготвя в кухня майка в училище, което се намира на километър разстояние от нашата сграда. Столът отваря във времето от 11:30 до 14:30 ч., за да може по график децата да обядват. В училището винаги е действала и действа официална заповед за график и дежурство на учителите от целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) за обедното хранене. Всички ученици, включени в целодневната организация, ползват училищния стол за обяд с абсолютно равен достъп – както тези, заявили топъл обяд от кетъринга, така и тези, носещи храна от вкъщи. В училищния стол се хранят и ученици, които не са на целодневна организация на учебния ден – с топъл обяд или с храна от вкъщи. След обсъждане на казуса с родители през септември 2025 г. училищният стол е достъпен за обедно хранене за всички ученици, независимо дали ползват кетъринг услуга или не.

След като приключи конкурсната процедура за отдаване под наем в съответствие с регламентите на Община Пловдив, се надяваме в края на месец октомври 2026 г. столът да отвори врати целодневно. Там ще се предлагат както закуски, така и топъл обяд, приготвяни по одобрения от Министерството на здравеопазването Сборник рецепти за ученически столове и бюфети. Изборът каква храна ще консумират децата е на техните родители.

Относно беседките:

Твърдението, че беседките са изградени „след миналогодишен скандал с пари на родители“, е невярно. Зоната за отдих и учене на открито е заложена още през декември 2022 г. в рамките на училищния проект „Наука за зелено бъдеще“. Финансирането е реализирано от поредица от благотворителни базари и концерти, организирани от цялата училищна общност (ученици, учители и родители). Събраните средства са разходени законосъобразно и целесъобразно от Училищното настоятелство, което съдейства за оборудването на дворното пространство.

Всеки родител, който иска да постави проблем или да отправи предложение, може да го направи чрез различните канали за комуникация, включително и на среща „лице в лице“. Винаги сме търсили начини за намиране на решение, което да е приемливо за всички страни.

Очакваме настоящото Право на отговор да бъде публикувано на основание Етичния кодекс на българските медии в същата секция и със същата видимост, както цитираната статия.„

Коментар на редакцията: Столът ще работи целодневно, но какво се случва дотогава?

Благодарим на ръководството на ОУ „Екзарх Антим I“ за изпратената позиция. В нея има няколко важни уточнения, но остава и въпросът, заради който родителите потърсиха медията ни: при какви условия се хранят децата, които носят закуска от дома, особено когато времето не позволява престой на открито?

Ръководството обяснява, че при хубаво време дворът е обичайното място за закуска за всички ученици, а при студ и дъжд се допуска хранене във фоайетата и кабинетите. Това е съществено уточнение към родителските сигнали. То обаче не отменя необходимостта да се изясни как на практика се прилага този режим и дали децата разполагат с подходящо място, когато условията навън се влошат.

На 16 октомври, според директорката, в Пловдив не е имало регистрирани валежи. Това е проверимо твърдение, което следва да се съпостави с метеорологичните данни за конкретния ден. Снимките, предоставени от родители, показват деца в двора, но сами по себе си не доказват, че са били принуждавани да стоят навън по време на дъжд. Затова редакцията ни разглежда сигнала като повод за изясняване на организацията, а не като окончателно доказателство за всички твърдения.

Почистването и условията за хранене

В отговора си директорката посочва, че класните стаи са място за учене и че модернизираното оборудване трябва да се пази. Междувременно документите по обществената поръчка за комплексно ежедневно почистване показват, че за изпълнител е избрана фирма „АЙ КЕЪР“ ООД с ценово предложение от 44 040 евро без ДДС, или 52 848 евро с ДДС. Справка в регистъра по обществена поръчка 02470-2026-0003.

Тази сума сама по себе си не доказва нито неправомерен разход, нито че почистването може да бъде организирано по друг начин на по-ниска цена. Тя поставя логичен въпрос за обхвата на услугата и за начина, по който училището съчетава опазването на класните стаи с ежедневните нужди на учениците.

Съпоставката с посочени стойности за почистване в други пловдивски училища показва ориентировъчна близо двойно по-висока цената на квадратен метър. Тя не е пълен финансов анализ, тъй като условията по отделните договори може да се различават. Данните обаче са достатъчна причина да се потърси яснота какви дейности, площи и срокове са включени в услугата на ОУ „Екзарх Антим I“.

Какъв е статутът на столовата?

В позицията си директорката уточнява, че в момента храненето се организира чрез кетъринг и че столът работи за обяд от 11:30 до 14:30 ч. Същевременно тя посочва, че предстои да приключи процедура за отдаване под наем и изразява надежда обектът да започне да работи целодневно в края на октомври.

Това означава, че към момента на отговора сутрешното хранене в столовата все още не е посочено като действаща възможност. Именно тук остава откритият въпрос: какво място е осигурено за децата, докато процедурата приключи?

Документите по обществената поръчка за подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас посочват цена от 1,34 евро с ДДС за брой. Това е договорна цена за закуска, но не означава гарантиран годишен оборот от конкретна сума: реалните доставки и плащания зависят от действително заявените и приети количества.

Фактът, че една фирма е избрана за доставчик на закуски, а процедурата за отдаване под наем на столовата предстои да приключи, сам по себе си не доказва конфликт на интереси или нарушение. Важно е условията и резултатите от процедурата да бъдат публично ясни.

Беседките и отговорността към децата

Редакцията приема уточнението на училищното ръководство, че зоната за отдих и учене на открито е част от проекта „Наука за зелено бъдеще“, заложен през декември 2022 г., и че оборудването е финансирано чрез благотворителни базари и концерти на училищната общност.

Остава обаче практичният въпрос за функционалността на тази зона при различни метеорологични условия. Място за отдих на открито е полезно, но не може само по себе си да замести подходящо закрито пространство за хранене, когато времето не позволява престой в двора.

„Под тепето“ ще проследи дали училищният стол ще започне да работи целодневно в посочения от директора срок и как ще бъде организирано храненето на учениците дотогава. За нас водещият въпрос остава прост: има ли всяко дете подходящо място, където да се нахрани, независимо дали купува закуска или я носи от дома?