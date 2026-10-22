Работата по централния свод на пловдивската църква включва консервация на декоративните елементи и обработка на фугите

Реставратори работят по централния свод на митрополитския храм „Света Марина“ в Пловдив. В момента се извършват консервационни и реставрационни дейности по външната орнаментика на купола, както и по детайли в зоната на корнизите и покрива, разбра репортер на Под тепето.

Специалисти по реставрационна дейност и художници работят по декоративния фронтон, чиито сини контурни орнаменти оформят характерния силует на свода. Внимание се отделя и на централния кръгъл медальон, свързана с историята на храма. Екипът стига до купола с външен автокран и е обезопасен с въжета и каски.

Дейностите по корнизите и прехода към покрива са важни и за състоянието на сградата. Обработката на фугите има за цел да ограничи риска от проникване на вода и последващи увреждания от влага, разказаха от екипа.

Митрополитският храм „Света Марина“ е сред знаковите православни храмове в Пловдив и важна част от духовното и архитектурното наследство на града.

През 2026 г. се навършват 170 години от освещаването на храма през 1856 г. Реставрацията на декоративните елементи е част от усилията за съхраняване на неговия облик и историческа стойност.

За историята на храма четете в рубриката Архивите разказват: Три пожара унищожават храм „Света Марина“.

Припомняме, че „Под тепето“ разкри и проследи скандала с облепването на стенописите в Митрополитския храм „Света Марина“. Случаят започна в края на октомври 2011 г. и предизвиква огромен обществен отзвук и проверки от Министерството на културата. Основните статии по темата в сайта са:

„Ужас! Дядо Николай облепи „Св. Марина” с тапети!“ – В този материал за първи път покахме как автентичната храмова стенопис, паметник на културата, е покрита с „кичозни евтини гръцки тапети“ по замисъл на митрополита, оприличавайки интериора на „комикс“.

„Тапет за стенопис и вяра“ – Авторски коментар и анализ от пловдивския творец Атанас Хранов за естетическата и духовна загуба на патината и оригиналните стенописи под хартиените платна.

за естетическата и духовна загуба на патината и оригиналните стенописи под хартиените платна. „Още един пловдивски храм с тапети върху стенописите“ – ощее една статия от м. май т. г., в която медията алармира за ремонта в църквата „Св. Възнесение Господне“ на улица „Славянска“, при който са засегнати ценни стенописи на майстори като проф. Димитър Гюдженов и проф. Никола Кожухаров.

Най-актуалният и подобен скандал в Пловдив е от септември 2026 г. – „Варварски унищожиха и стенописите в „Св. Иван Рилски“.