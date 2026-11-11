Отвориха АМ „Тракия“ в двете посоки след катастрофите край Ямбол

Автомагистрала „Тракия“ е отворена за движение и в двете посоки в участъка между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“, където на 10 ноември станаха две тежки верижни катастрофи с участието на общо 86 превозни средства.

Движението към София е възстановено в 1:20 ч. след полунощ, а около два часа по-късно е отворено и платното към Бургас. Това съобщи в ефира на bTV областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

Изтеглянето на всички участвали в сблъсъците автомобили започна вчера следобед и продължи до след полунощ.

При двете катастрофи загинаха 12 души, а други 51 бяха ранени. Разследването на инцидентите продължава под ръководството на Националната следствена служба.

Чалъков призова шофьорите да се движат с повишено внимание, тъй като в района отново има мъгла и намалена видимост. По думите му състоянието на пострадалите, настанени в Ямболската болница, остава без промяна спрямо предходния ден. Двама от пациентите, които са били в по-тежко състояние и са претърпели операции, вече са стабилизирани. Останалите са с по-леки травми и са настанени в ортопедичното отделение.

МЗ откри гореща линия за близките на пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“

Областният управител определи координацията между институциите като добра, а реакцията им – като своевременна, но подчерта мащаба на инцидента.

„Виждате, че имаме катастрофа с 86 автомобила. Такова нещо никога не се е случвало. Мисля, че и в България не се е случвало“, коментира Георги Чалъков.

Радев обяви 11 ноември за ден на национален траур за жертвите на АМ „Тракия“

Днешният ден е обявен за ден на национален траур в памет на загиналите.

Снимка: БЧК