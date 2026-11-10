Пловдивски ученици видяха отблизо смазаните автомобили от тежки катастрофи

За втора поредна година паркингът на сектор „Пътна полиция“ в Пловдив, където се съхраняват участвалите в тежки катастрофи моторни превозни средства, се изпълни с ученици от 11. и 12. клас в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника. Своеобразният открит урок отново се проведе в навечерието на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътни произшествия, който тази година се отбелязва на 15 ноември.

Съвместната инициатива на полицията и ръководството на гимназията има за цел да привлече вниманието на бъдещите млади водачи към техните отговорности на пътя и да ги предпази от неразумно поведение зад волана. Виждайки лично смачканите до неузнаваемост автомобили, учениците сами се убедиха в реалните необратими последствия от жестоките пътни инциденти. От своя събеседник – инспектор Атанас Тотков, те разбраха и за опасностите, които крият превишената скорост, употребата на алкохол, наркотици и все по-популярният сред подрастащите райски газ. Разговаряха също и за рисковете, които крие използването на мобилните телефони и как дори мигновената загуба на концентрация застрашава не само живота на водача, но и този на спътниците му и на останалите участници в движението.

Накрая на практическата лекция пътният полицай отправи някои важни препоръки към младите хора, на които предстои да се сдобият със свидетелство за правоуправление:

Никога да не сядат зад волана след употреба на алкохол, наркотици или други субстанции, които замъгляват съзнанието.

По време на движение да бъдат максимално внимателни и съсредоточени и да не използват мобилни телефони без необходимите устройства.

При участие в катастрофа в качеството на водачи на МПС трябва да изпълнят задължението си да сигнализира в полицията. Напускането на местопроизшествие се санкционира сериозно, включително и с отнемане на шофьорската книжка.

Полицейските служители са тези, които извършват проверките на пътя и техните разпореждания са задължителни за изпълнение от участниците в катастрофи.

При съмнение, че друг водач е употребил алкохол, наркотици или шофира опасно, да не се колебаят да позвънят на тел. 112.

Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия се отбелязва всяка година в третата неделя на месец ноември, съгласно резолюция на ООН, приета през 2005 г. Инициативата започва през 1995 г. по предложение на Европейската федерация на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Целта е да се почете паметта на загиналите на пътя, да се изрази подкрепа към техните семейства и пострадалите, както и да се насочи вниманието към безопасността на движението. В памет на жертвите в много храмове в България и по света се организират панихиди и молитви.