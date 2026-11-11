Кой има имен ден на 11 ноември?

На днешния ден православната църква почита свети великомъченик Мина Воин, покровител на семейството, сираците и бездомните, пазител на пътуващите на дълъг път, воините и лечителите.

Имен ден празнуват всички с имената: Мина, Минка и Минчо.

В народните вярвания свети Мина е бил господар на вълците. Старите хора вярвали, че от 11 ноември започват “Вълчите празници”, които водят след себе си най-дългите нощи и не трябва да се излиза по тъмно.

Според поверията страховитата Мрата започвала да върлува от този ден нататък. Хората избягвали да излизат късно вечер. Можели да го правят само до началото на ноември. Тогава все още се разхождали вечерно време, играели хоро по тъмно, срещали любимите си след залез слънце. Също така трябвало до 11 ноември да се довършат всички започнати ремонти. Поправяли се огради и се запушвали дупките, за да не можели да се проврат през тях караконджоли и зли сили. „Вълчите празници” траят десет дни до 21 ноември.

На този ден се почитат и светците мъченици Виктор, Стефанида и Викентий и преп. Теодор Студит.

Имен ден празнуват всички с имената: Виктор и Виктория