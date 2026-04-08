Кабинетът обсъжда компенсации за родители и нови консулства

Министерският съвет ще разгледа серия от решения с фокус върху образованието, социалната подкрепа и външната политика по време на днешното си заседание.

Сред основните теми е отпускането на компенсации за родители на деца, които не са приети в държавни или общински ясли и детски градини заради липса на места. Предложението обхваща периода от началото на годината до края на февруари.

В дневния ред са включени и национални програми за развитие на образованието, както и идея за разкриване на филиал на Националната музикална академия в Бургас.

Правителството ще обсъди и промени в консулската мрежа – закриване на българското почетно консулство в Цюрих, както и откриване на нови представителства, включително казахстанско консулство в Бургас и българско в Тбилиси.

Сред точките е и международно сътрудничество – проект за споразумение с Азербайджан за развитие на парк „Шуша“ във Велико Търново.

Очаква се министрите да разгледат и предложение за удостояване на Александър Андонов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен.