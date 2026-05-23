„Петъци без екрани“ в Тракия с клуб за настолни игри

Клуб за настолни игри беше открит вчера в Народно читалище „Съвременник-1986“ в район Тракия. Инициативата се осъществява по проект „Петъци без екрани“, финансиран от Община Пловдив по Компонент 3 „Гражданска активност“ и е част от Календара на културните събития на Община Пловдив.

Всеки петък до 24 юли от 14:00 до 18:00 часа читалището ще отваря врати за малки и големи, които искат да се потопят в света на настолните игри. Проектът е насочен към хора от различни възрастови групи с цел насърчаване на живото общуване, диалога между поколенията и смисленото свободно време без посредничеството на мобилни устройства и екрани. Идеята е да се изгради отворено и достъпно културно пространство, в което деца, младежи, родители и възрастни хора да се срещат, да общуват и да участват в съвместни игрови дейности.

Заниманията на клуба са напълно безплатни, подчертават от читалището, като уточняват, че деца до 12 години могат да участват с придружител. Те припомнят също и, че настолните игри са чудесен начин за пълноценно забавление, като тренират ума, насърчават социалното общуване и помагат за изграждане на емоционална устойчивост.

Щастливи сме, че още на откриващото занимание цели семейства играха заедно и се потопиха в един по-различен свят, споделиха още от читалището.