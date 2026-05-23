29-годишен отвлякъл съпругата и 1-годишното си дете

29-годишен мъж от Пловдив, живущ в кв. „Изгрев“, е обвинен, че е отвлякъл 27-годишната си жена и 1-годишното си дете и е упражнил насилие спрямо нея. Обвинението спрямо мъжа с инициали А. А. е повдигнато на 22 май за събитието, което се е случило на 1 април. Деянието е извършено в условията на домашно насилие и по особено мъчителен за пострадалата начин.

Установено е, че към 1 април 2026 г. пострадалата жена и едногодишното й дете се намирали в Кризисен център. А.А. осъществил връзка с жената, с която преди това живеели на семейни начала. Под предлог, че й носи храна я извел от центъра и отвлякъл. Той я качил заедно с детето й в лек автомобил и насила я отвел в жилището си в кв. „Изгрев“ в гр. Пловдив. Там упражнил насилие върху нея и я тормозил.

Подаден бил сигнал за отсъствието на жената и тя била върната в центъра от служители на полицията. Междувременно А.А. се укрил като напуснал страната. При претърсване в дома му били намерени следи от действията му. А.А. бил обявен за общодържавно издирване и задържан при влизане в страната на 21 май 2026 г. на ГКПП „Калотина“.

А.А. е осъждан от съда в гр. Лиеж, Белгия, за проявено насилие спрямо същата жена.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 25 май 2026 г. Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.