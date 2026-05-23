Демерджиев: Интересни хора са укривали прокурорския син

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пристигна на посещение в Пловдив в почивния ден. Той сподели детайли, относно задържането на Васил Михайлов – известен като „прокурорския син“, който е с влязла в сила присъда, но се укриваше от месеци. Той бе открит и задържан на специализирана акция, съвместно с ГДБОП.

Има интересни имена сред тези, които са помагали на укриването на Михайлов, заяви министър Демерджиев и сподели, че скоро те ще бъдат обявени, а сред тях има хора от институции, както и други криминално проявени. Той добави, че е видно, че по издирването му не е работено в предходните месеци. Михайлов се е укривал много професионално, сменял е и градове, което е затруднявало откриването му.

Новият министър на вътрешните работи допълни, че очаква кардинална промяна в работата на МВР в следващите месеци. По думите му, в системата има инфилтрирани лица, които ще бъдат установени и изведени. Освен това има хора, които не разбират и дълга на полицая.