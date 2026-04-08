Броят на хората от ромски произход в града под тепетата по официални данни е около 50 хил.

Международният ден на ромите се отбелязва всяка година на 8 април. Датата е следствие от първата голяма международна среща на ромски делегати, която се е състояла през април 1971 г. в Челсфийлд, близо до Лондон. Денят не е бил официално обявен до 1990 г., когато се състои четвъртият Световен ромски конгрес в Серок, Полша. Днес той е признат от всички европейски и международни организации и институции.

Отбелязването на този международен ден цели културна осведоменост относно историята на ромите, изкуството и ценния им принос към нашите общества. Това е и ден за признаване и подчертаване на различните предизвикателства, пред които е изправено ромското население – една от най-големите малцинствени групи в Европа днес.

Дори в съвремието ромите все още се борят със системната дискриминация, бедността и социалното изключване.

Според Уикипедия ромите в Пловдив са етническа група от хора, които живеят капсулирано в обособени етнически квартали. Това са кварталите Столипиново, Шекер махала, Хаджи Хасан махала и Харман махала. Към 2019 г. там живеят около 40 хил. души в сравнение с официалните данни за 2011 г. когато са били около 30 хил. души. По официални данни в останалите квартали в Пловдив живеят около 10 хил. души, с което броят на хората от ромски произход в града по официални данни е около 50 хил.

През 2019-а година най-големият етнически ромски квартал на Балканите – Столипиново стана на 130 години.