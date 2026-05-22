Добрият пример: Райска градина вместо кално петно в „Тракия“
Докато Пловдив обсъжда нова наредба за финансиране на междублокови пространства, няколко семейства вече показват как промяната може да започне без програми, без институции и без чакане
Докато в Пловдив тече обществено обсъждане на нова наредба, която ще дава до 2500 евро на етажни собствености, за да облагородяват междублоковите пространства около домовете си, в един от кварталите на града вече има жив пример как изглежда успехът.
Не става дума за общински парк.
Нито за проект, изпълнен по обществена поръчка.
В сърцето на „Тракия“, между обикновени панелни блокове, няколко семейства са превърнали занемарено пространство в истинско райско кътче – с цветя, дръвчета, храсти, дървена маса, декоративно осветление и усещане за уют, което трудно може да бъде описано с думи.
Вижте цялата история във видеоподкаста на „В Капана на Под тепето“:
Точно такива примери трябва да бъдат показвани по-често – не като изключение, а като възможен модел.
Защото, както казват самите те:
„Само с труд, желание и любов всичко става.“
Може би това е рецептата, която Пловдив търси.
Не само за по-красиви междублокови пространства.
А за по-добро съседство и по-жив град.
