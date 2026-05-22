Докато в Пловдив тече обществено обсъждане на нова наредба, която ще дава до 2500 евро на етажни собствености, за да облагородяват междублоковите пространства около домовете си, в един от кварталите на града вече има жив пример как изглежда успехът.

Не става дума за общински парк.

Нито за проект, изпълнен по обществена поръчка.

В сърцето на „Тракия“, между обикновени панелни блокове, няколко семейства са превърнали занемарено пространство в истинско райско кътче – с цветя, дръвчета, храсти, дървена маса, декоративно осветление и усещане за уют, което трудно може да бъде описано с думи.

Вижте цялата история във видеоподкаста на „В Капана на Под тепето":

Точно такива примери трябва да бъдат показвани по-често – не като изключение, а като възможен модел.

Защото, както казват самите те:

„Само с труд, желание и любов всичко става.“

Може би това е рецептата, която Пловдив търси.

Не само за по-красиви междублокови пространства.

А за по-добро съседство и по-жив град.

