Раздадоха наградите за културни постижения „Пловдив“

Късно снощи се проведе поредната церемония за раздаване на награди „Пловдив“ за творчески постижения в сферата на културата. Победителите бяха обявени на събитие в Драматичния театър.

Освен обичайните награди бяха дадени и две специални – за цялостен принос към пловдивската култура и за дарителство. Първото отличие получи писателят Недялко Славов, а второто Калина Гарелова, дарила на Пловдив 10 картини от колекцията на баща си Иван Гарелов.

В раздела за „Художествена литература и хуманитаристика“ награда получи Стефан Дечев за издадената от „Жанет 45“ книга поветена на Съединението. За „Художествен превод“ бе отличен Васил Самоковлиев за превода от чешки на романа „Завръщането“ от Петър Шестак, издаден от „Ерго“.

В раздела за журналистика награда получи Мария Луцова. В раздел „Музика и танцово изкуство“ бе отличено Музикалното училище „Добрин Петков“. В категорията за „Театър“ приз взе актьорът Димитър Николов – Шаблата за моноспектакъла му „Момо или животът пред теб“ в Кукления театър.

В категорията за „Изобразително изкуство“ бе отличен доц. Свилен Костадинов. В раздел „Съвременни мултижанрови изкуства“ победител стана гимназията Сценични кадри за спектакъл, с който училището отбеляза своята 50-а годишнина.

Награда за „Архитектура“ получи студио „Шейп консепт“ на арх. Христо Стоилов за търговски център Ийст парк Пловдив. В категорията изкуство за деца бе отличен спектакъла на Държавна опера – Пловдив „Лепило за брада“. Наградата за „Опазване на културното наследство“ получи директорът на Регионален етнографски музей – Пловдив доц. д-р Ангел Янков за реализирания Музей на ютията.