Къде да ходим в Пловдив – 22-25 май 2026 г.

Подборката от събития в културната програма на Пловдив за дългия празничен уикенд в периода 22 – 25 май 2026 г. акцентира върху Европейската нощ на музеите с вход свободен и тържествата за 24 май с много празнично настроение, култура под открито небе и вълнуващи концерти.

22 май

Официалната церемония по връчването на престижните Награди „Пловдив“ 2026 се провеждаа тази вечер в Драматичеия театър от 19 часа. Това е най-високото културно отличие на града, което традиционно събира артистичния елит в навечерието на 24 май.

Наградите се връчват в 10 категории за събития и произведения, реализирани през изминалата година. Сред най-оспорваните раздели са:

Театър: Моноспектакълът „Момо или животът пред теб“ (Куклен театър), режисьорът Стоян Радев за хитa „Берлин, Берлин“ (Драматичен театър) и театър „А`парт“ за техния 40-годишен юбилей.

Музика и танц: Държавна опера – Пловдив с „Вълшебната флейта", НУМТИ „Добрин Петков" и Фолклорен ансамбъл „Тракия".

Художествена литература: Номинирани са поетичната книга на Владислав Христов („Маслен нос"), сборникът на Кръстьо Раленков („Предаване на семейния архив") и историческият труд на Стефан Дечев.

Специално отличие: Кметът на Пловдив лично ще връчи Голямата награда за изключителни постижения и цялостен принос в културата

Церемониата ще се предава пряко по БНТ 2.

Класика и световен танц

19:30 ч. | Закриване на Международния фестивал на камерната музика Локация: Етнографски музей (двор на Куюмджиевата къща) или Концертна зала (в зависимост от времето) Тази вечер е официалният финален акорд на престижния Международен фестивал на камерната музика – Пловдив 2026. Наслади се на виртуозен пиано рецитал на италианската пианистка Летиция Микиелон , която ще пренесе духа на класическа Европа под тепетата.

20:00 ч. | Световна премиера на One Dance Festival

Локация: Дом на културата „Борис Христов“

Дом на културата „Борис Христов“ Пловдив става столица на съвременния танц. 18-ото издание на мащабния фестивал се открива грандиозно днес със световната премиера на спектакъла „Focu Meu“ на Бенджамин Кан – едно от най-ярките и провокативни събития на артистичната сцена за сезона.

22:00 ч. – до късно | Петъчен бар тур в Капана

Локация: Квартал на творческите индустрии Капана

Няма как да завършиш петъка без разходка по павираните улички на Капана. Баровете по ул. „Христо Дюкмеджиев“ и ул. „Абаджийска“ са пълни с крафт бира, авторски коктейли и хубава музика.

23 май

Големият акцент в събота, 23 май 2026 г., е мащабната инициатива „Европейска нощ на музеите – Пловдив“, която превръща града в денонощна арт сцена. Очаква те наситен ден с безплатни изложби, концерти под звездите и градски приключения, подредени по часове:

Преди обед: Детски работилници и градски игри

10:00 – 14:00 ч. | Детска работилница „Капсула на времето“ Локация: Регионален археологически музей (РАМ) Какво става: Музеят отваря специален детски кът под мотото „Музей на бъдещето“. Децата ще се забавят, като рисуват и избират предмети, които да бъдат запечатани и съхранени за поколенията след 100 години.

| 10:30 ч. и 11:45 ч. | Куклен театър за най-малките Локация: Държавен куклен театър – Пловдив Какво става: Сутрешна селекция от представления. От 10:30 ч. започва образователната пиеса „Безопасна приказка“, а от 11:45 ч. децата могат да гледат класическата история „Елизабет или кралицата девственица“.

| 11:00 ч. | Градска приключенска игра „Вътрешен глас“ Локация: Старт от централната градска част Какво става: Интерактивно приключение на открито с безплатно участие. Включи се в забавната градска игра, за да откриеш неподозирани тайни и скрити детайли из улиците на Пловдив чрез поредица от загадки.

Следобед: Лъвски забавления и уникални ютии

17:00 – 19:00 ч. | Среща с лъва Лео в Природонаучния музей Локация: Регионален природонаучен музей (РПНМ) Какво става: Точно в 17:00 ч. стартира безплатният вход за експозицията на музея (без Планетариума). Пред сградата малките и големи посетители ще бъдат посрещнати от талисмана Лъва Лео за снимки, игри и празнично настроение.

| 18:00 ч. | „Светът на ютията“ в Стария град Локация: Къща „Невена Атанасова“ (ул. „Съборна“ 20) Какво става: Посети уникалния открит фонд от над 1200 старинни ютии, събирани от художника Димитър Добрев в продължение на 40 години. Експозицията наскоро спечели престижната награда „Музей на годината“ и си заслужава да се види. Входът е свободен до 22:00 ч.

Привечер: Концерти и арт разговори (Вход свободен)

19:00 ч. | Музикални и фотографски събития Локации: Зала „Съединение“ (РИМ) и Зали за временни експозиции на ГХГ Какво става: Вечерта започва с концерт „Славянството в музиката“ от вокален ансамбъл „Капела Арте“. Паралелно се провежда арт среща с кураторите на „Фото Академика“, представяща най-добрите фотографии за годината.

| 19:30 ч. | Музикални изпълнения на открито Локации: Градска художествена галерия и двор на къща „Златю Бояджиев“ Какво става: Наслади се на келтска арфа от Нона Матева или на рок, блус и фънк концерт на Stanley Stonks в Стария гра

Всички подробности може да видите в статията – Европейската нощ на музеите превзема Пловдив на 23 май.

18,30 ч., Малка Базилика, юбилеен концерт на Първия светски хор в България, час от XVII Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“

На сцената на Малката Раннохристиянска базилика ще се проведе тържествен концерт, ознаменуващ 130-годишнината от създаването на Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“. Пловдивското певческо дружество е първият светски хор в България, основан през далечната 1894 г. То поставя основите на професионалното хорово дело у нас и се превръща в културен стожер на града. Негов пръв диригент е видният композитор, етнограф и общественик Ангел Букорещлиев, чието име съставът носи с гордост от 1970 г. и до днес. През десетилетията хорът не само съхранява българската музикална идентичност, но и активно обогатява репертоара си със световни класически и съвременни образци.

Начело на хора в тържествения концерт застава неговия диригент Илиян Тиганев, а корепетитор е Зорница Божкова.

Драматичния театър – Пловдив

19:00 – Камерна зала – Елизабет или кралицата девственица

19:00 – Голяма зала – Берлин, Берлин

24 май – много празнично настроение, жива култура под открито небе и вълнуващи концерти

По традиция общоградското честване ще започне на площад „11 май“ пред Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

Преди обед: Химнът „Върви, народе възродени“ и мащабното шествие

08:30 – 09:30 ч. | Тържествено начало в РИМ Локация: Зала „Съединение“ на Историческия музей. Кметът на Пловдив връчва престижните отличия „Почетна значка на град Пловдив“ на заслужили директори, учители и млади творци.

| 10:00 ч. | Официално честване и Празнично шествие Локация: Старт от площад „11 май“ (пред Хуманитарната гимназия) по Главната. Емоционалният пик на сутринта. Всички пловдивски училища, придружени от духови оркестри, занаятчии и мажоретки, се сливат в традиционното празнично шествие.

Следобед: Семейно забавление и куклен театър

10:30 и 11:45 ч. | За децата и техните родители Локация: Държавен куклен театър – Пловдив Какво става: Уловете празничния дух с класическата българска приказка „Болен здрав носи“

| 10:30 ч. | Световно детско шоу в града Локация: Комплекс С.И.Л.А. Какво става: За по-модерно забавление децата могат да се потопят в мащабния интерактивен спектакъл „Маша и Мечока: Голямото празненство“ .

Привечер: Магия на Младежкия хълм

18:00 – 20:30 ч. | „Мистерията на българските гласове“ под открито небе Локация: Младежки хълм (Plovdiv Stage Park) Какво става: Най-красивият възможен завършек на Деня на българската култура. Носителите на награда „Грами“ представят специалния си проект „Гласове и струни“ съвместно с Георги Андреев и невероятните Quarto Quartet. Космическите народни гласове се преплитат със силата на класическите струнни инструменти сред зеленината на хълма.

25 май

Понеделникът, 25 май 2026 г., носи съвсем различен ритъм в Пловдив – след дългия празничен уикенд театрите и галериите си почиват, но градът кипи от друга, много по-експлозивна енергия. Денят е белязан от голямото футболно дерби и силно кино.

Преди обед: Вечното изкуство без почивен ден

11:00 – 14:00 ч. | Разходка из Стария град и изложба за вечното женствено Локация: Експозиция в Стария град Докато големите институции почиват в понеделник, някои постоянни и гостуващи занаятчийски изложби, като „Жената през хилядолетията“, остават достъпни. Перфектно време за спокойно еспресо на някоя от терасите на Трихълмието, далеч от уикенд наплива.

| НЕ ПРОПУСКАЙТЕ – „Старият Пловдив“ показва непознати регулационни планове отпреди повече от век.

Следобед: Пловдив е футбол!

14:00 – 22:00 ч. | Голямото градско дерби: Локомотив vs. Ботев Локация: Стадион „Локомотив“ (парк „Лаута“) Какво става: Градът буквално спира заради най-емоционалния сблъсък под тепетата. Община Пловдив въвежда сериозни ограничения за движението на превозни средства около стадиона в тези часове, така че планирай маршрута си пеша или с градски транспорт. Дори и да не си на трибуните, ще усетиш адреналина в десетките кафенета и квартални барове из целия град, където агитките се събират за мача.

Привечер: Кино премиери и фестивално бягство

18:00 – 20:30 ч. |Локация: LUCKY Дом на Киното

Понеделник вечер е перфектна за кино. В уютните зали на LUCKY Дом на киното можеш да хванеш премиерните прожекции на комедийния хит „Дяволът носи Прада 2“ (в 18:45 ч. или 20:30 ч.) или драма лентата „Млечни зъби“.

