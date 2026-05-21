Уволнения и одит в БЕХ

Отстранен е бордът на Българския енергиен холдинг (БЕХ) и той се оглавява от бившия му директор и служебен енергиен министър Андрей Живков. Това съобщи в четвъртък енергийният министър Ива Петрова при представяне на екипа си, предава Mediapool.

Самият Андрей Живков бе кандидат-депутат от формацията на Румен Радев – „Прогресивна България“.

Причините за това решение са установени спорни управленски практики, влошено финансово състояние и раздут щат.

Одити ще има и в „АЕЦ Козлодуй – нови мощности“ заради случая със завишените цени за придобиване на терени за изграждането на двата нови реактора, както и в мини „Марица-изток“.

По думите на Ива Петрова е необходимо преструктуриране на Българския енергиен холдинг, за да се подобри корпоративното му управление, както и да се извършат необходимите промени във връзка с изпълнението на изискванията на Европейската комисия по Плана за възстановяване и устойчивост.

Условие за следващите плащания е изваждането или на газовия и електропреносния оператор от структурата на БЕХ, или на въглищните мощности, за да няма кроссубсидиране.

Сегашното положение поставя под риск получаването на безвъзмездни 1 милиард евро не само по Плана за възстановяване, но и от Фонда за справедлив преход, коментира Ива Петрова.

