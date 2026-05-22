Близо 24 000 зрелостници се явяват на втора матура

Английският отново е най-предпочитаният предмет

Около 24 хиляди зрелостници в страната се явяват днес на втора матура по профилирана подготовка. Най-предпочитаният предмет отново е английският език, избран от повече от половината ученици. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика с 1810 заявления, биология и здравно образование – 1722, математика – 1523, предприемачество – 1373, и философия – 1186.

В 8:15 часа ще бъде изтеглен вариант №2 за изпита. По същото време ще стане ясен и вариантът за държавния изпит за придобиване на професионална квалификация, на който се явяват учениците от професионалните гимназии.

Изпитите започват в 8:30 часа.