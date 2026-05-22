Катастрофа блокира движението по АМ „Тракия“

14:22ч, петък, 22 май, 2026
Катастрофа между тир и лек автомобил блокира движението по автомагистрала „Тракия“ в района след тунел „Траянови врата“. Инцидентът е станал около 55-ия километър, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

По първоначални данни след удара тежкотоварният камион се е завъртял на пътното платно и е препречил изцяло движението. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. При катастрофата няма пострадали.

Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. Според първоначалната информация причината за произшествието вероятно е несъобразена скорост спрямо пътните условия.

Трафикът в района се пренасочва по обходен маршрут при Ихтиман по стария път към Костенец. Въпреки това вече са се образували дълги колони от автомобили.

