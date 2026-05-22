Нови изложбени табла вкараха Пловдив в съвремието

Пловдив най-накрая влезе в съвремието с нормално изглеждащи изложбени табла. Първите подобни се появиха на Римския стадион. Те са поръчани на дизайнерско студио и са по инициатива на фондация „Пловдив 2019“.

Стилните черни табла заменят досегашните метални стойки, които се подпираха с тротоарни плочи, павета или други подобни камъни, а самите изложбени пана се връзваха със свински опашки. Съвременният дизайн на новите табла предлага коренно различна визия за потенциалните бъдещи изложби там. В момента са подредени визии на част от фестивалите, които ще се проведат в Пловдив през лятото.

Очаква се тези табла да зададат стила и на останалите подобни изложбени стойки из центъра, каквито се поставят на различни места по Главната или по площади и паркове в историческия център.