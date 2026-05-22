Затягат контрола върху особения управител на „Лукойл Нефтохим“

Временната бюджетна комисия в парламента подкрепи промени, с които се затяга контролът върху дейността на особения управител на „Лукойл Нефтохим България“. Решението предвижда той да отчита работата си регулярно пред министъра на икономиката.

По-строг надзор над управлението

Според приетите текстове специалният управител вече ще бъде задължен всеки месец да представя информация за действията си и управлението на дружеството. Мярката е насочена към по-голям институционален контрол върху предприятие, определяно като стратегическо за енергийната сигурност на страната.

Постът в момента се заема от Румен Спецов, назначен от кабинета „Желязков“ през ноември 2025 година.

Сделките ще могат да се оспорват в съда

Депутатите предлагат и нов механизъм за съдебен контрол върху решенията на особения управител. Разпоредителни сделки с имущество, акции или дялове вече ще могат да бъдат атакувани пред окръжен съд.

Според текстовете сделки, извършени в нарушение на закона, ще се считат за нищожни и няма да пораждат правни последици.

Рафинерията остава под специален режим

„Лукойл Нефтохим България“ продължава да работи по дерогацията, която позволява използването на руски петрол до 21 ноември. Именно заради стратегическото значение на рафинерията парламентът мотивира необходимостта от допълнителен контрол върху управлението и решенията, свързани с активите на дружеството.