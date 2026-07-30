Пожарната: Следващите две седмици носят почти екстремен риск от пожари

Ст. комисар Васил Димов предупреди за високи температури и призова за повишено внимание.

Само през юли огнеборците в Пловдивско са гасили 340 пожара

Следващите две седмици се очакват високи температури, ниска влажност на въздуха и почти екстремен риск от пожари според прогнозните данни на Европейската комисия. За това предупреди директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив старши комисар Васил Димов по време на съвместен брифинг с представители на Регионалната дирекция по горите – Пловдив, Южноцентралното държавно предприятие и Областната администрация.

„Следващите две седмици ще са с високи температури и почти екстремен индекс с риск от пожари по индекса на Европейската комисия“, заяви ст. комисар Димов.

По думите му жътвата в Пловдивска област вече е почти изцяло приключила, а статистиката показва, че именно след този период рискът от пожари се увеличава. Причината е, че обработваемите земи остават без постоянно наблюдение, а сухата растителност създава предпоставки огънят да се разпространява много бързо.

От началото на годината на територията на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив са регистрирани общо 1550 пожара, като само през юли огнеборците са реагирали на 340 произшествия. Това е с близо 30 процента по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Само пет горски пожара от началото на годината

Заместник-директорът на Регионалната дирекция по горите Антон Бамбалов отчете, че тази година в областта са възникнали едва пет горски пожара, които са засегнали общо 91 декара.

За сравнение, през 2024 година пожарите в горски територии са били 39, а изгорелите площи са достигнали 12 497 декара. Според Бамбалов по-благоприятните метеорологични условия, както и активните информационни кампании, са сред причините за по-добрите резултати през настоящата година.

По данни на горските служби около 90 процента от горските пожари са причинени от човешка небрежност.

Минерализованите ивици спират огъня

Експертите определиха като една от най-ефективните превантивни мерки изграждането на шестметрови минерализовани ивици, които ограничават разпространението на пожарите към горските масиви.

В Пловдивска област се изграждат общо 108 километра такива ивици, като в момента работата е съсредоточена в района на Карлово – в Средна гора и Стара планина. Подобни защитни пояси се изграждат още около сметища, вилни зони и населени места.

Над 350 проверки само за две седмици

От 11 до 26 юли екипи на пожарната и полицията са извършили 355 проверки. При инспекциите са съставени 22 акта за административни нарушения, свързани с необезопасена земеделска техника, липсващи или неизправни пожарогасители и неизградени минерализовани ивици.

Инспекторите на Регионалната дирекция по горите са съставили и осем акта за палене на огън по време на пожароопасния сезон. Проверките в туристическите райони през почивните дни продължават.

Първите минути са решаващи

Южноцентралното държавно предприятие разполага със седем високопроходими автомобила, оборудвани за първоначална атака на горски пожари.

Според специалистите именно ранната намеса е решаваща за овладяването на огъня, преди той да обхване големи площи.

От институциите отправиха апел към гражданите да бъдат изключително внимателни през следващите две седмици и да не палят огън на открито, тъй като при очакваните горещини дори една искра може да предизвика мащабен пожар.