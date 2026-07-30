Националният център по трансфузионна хематология отправи спешен призив към доброволните кръводарители заради недостиг на кръв. Най-голяма е нуждата от хора с отрицателни кръвни групи – A-, B-, AB- и O-, както и от дарители с кръвна група A+.

От Центъра посочват, че осигуряват кръв и кръвни съставки за повече от 50 лечебни заведения в София и региона, а наличностите трябва постоянно да се попълват, за да могат болниците да реагират при спешни случаи.

Особено ценна е кръвта с отрицателен резус фактор, тъй като е по-рядко срещана и често е жизненоважна при тежки инциденти и спешни медицински състояния. Недостиг в момента има и при кръвна група A+, което се дължи на увеличеното потребление и по-малкия брой доброволни дарители през летните месеци.

„Дарете кръв. Дарете надежда. Дарете живот. Защото героите не винаги носят униформи – понякога просто отделят половин час, за да спасят нечий живот“, призовават от Националния център по трансфузионна хематология.

По традиция през лятото броят на кръводарителите намалява заради отпуските и пътуванията, докато нуждите на лечебните заведения остават постоянни. Всекидневно кръв е необходима за пациенти, подложени на спешни операции, онкологично лечение, трансплантации и други животоспасяващи процедури.

Даряването на кръв в Националния център по трансфузионна хематология е възможно от понеделник до събота между 8:00 и 14:00 часа. Дарител може да бъде всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години, с тегло над 50 килограма, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и след преглед бъде допуснат от лекар. Мъжете могат да даряват кръв до пет пъти годишно, а жените – до четири пъти, като между две кръводарявания трябва да има интервал от поне два месеца.