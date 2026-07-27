Нов живот за запустяло от години апетитно място в Стария град

Собственици на запустял до този момент частен имот в Стария град ще възстановяват сграда, съществувала в миналото на същото място в северното подножие на Небет тепе. Инвеститорът, заел се с проекта, е Мария Атанасова. Дамата е предприела и вече извървяла всички немалко административни стъпки по реализиране на амбицията си за еднофамилна къща на една от най-атрактивните локации в Архитектурния резерват с изключителна панорамна гледка.

Архитектурният проект вече е съгласуван от Министерството на културата. Дело е на арх. Румяна Пройкова, която е разработила визия на елегантна сграда с разгъната застроена площ от близо 300 кв. м. Фасадите следват характерния възрожденски стил и се вписват в историческата среда на Стария град. Имотът е освободен от археология след предварително проучване на терена.

Реализацията на проекта ще бъде и сериозно инженерно и логистично предизвикателство. Поради липсата на пряк достъп до терена, строителството ще изисква специална организация на процесите и изграждане на временно решение за осигуряване на достъп до пространството непосредствено под бъдещата сграда.

Очаква се в най-скоро време да започнат строително-възстановителните дейности. Изпълнението и цялостното управление на проекта са поверени на ARVION Integrated Management – компания с доказан опит в реализирането на обекти в защитени територии и при работа с недвижими културни ценности.

До момента дружеството е реализирало успешно няколко проекта в Стария град на Пловдив, а основен негов приоритет е управлението на инвестиционни процеси в защитени зони и обекти – паметници на културата.

Очаква се проектът да бъде завършен до лятото на следващата година.