Съдът потвърди ареста на мъж, обвинен за наркотици и 186 растения канабис

Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Пловдив, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо И. Г.

На И. Г. са повдигнати две обвинения. Първото е за това, че на 21.07.2026 г., в с. Б., обл. Пловдив, в съучастие като извършител с баща си, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – 528 грама кокаин, 1617 грама марихуана, 74 грама метаамфетамин, 9 грама хашиш и 5 грама MDMA. Второто обвинение е за това, че на същата дата в с. Б., обл. Пловдив, в съучастие като извършител с баща си и отглеждал растения от вида на конопа – 186 броя зелени растения марихуана. И за двете престъпления се предвиждат наказания лишаване от свобода и глоба.

Апелативният съд намери, че събраните по делото доказателства формират обосновано предположение за съпричастност на И. Г. към разследваните престъпления. Отхвърли възражението на защитата, че обвиняемият не е знаел какво има в помещенията, в които са открити наркотичните вещества и конопените растения, защото свидетел по делото твърди, че е виждал влизания в тези помещения и на двамата обвиняеми. Количеството наркотични вещества, различни по вид, както и иззетите електронна везна и множество празни полиетиленови пликчета сочат, че държането на наркотичните вещества е било с цел разпространение.

От събраните до момента доказателства се установява подозрение за предварително планирана и добре организирана дейност. Опасността при по-лека мярка за неотклонение обвиняемият И. Г. да извърши друго престъпление е реална, с висок интензитет.

За това апелативният съд потвърди определението на Окръжен съд – Пловдив, с което спрямо обвиняемия И. Г. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определението на апелативния съд е окончателно.