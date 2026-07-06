Вместо почивка: Доброволци тренираха шест часа за битка с горските пожари край Пловдив

18 участници от четири града преминаха през реалистична симулация с няколко огнени фронта, евакуация и оказване на първа помощ

Докато мнозина прекараха неделния ден в търсене на прохлада заради юлските жеги, 18 доброволци от София, Пловдив, Пазарджик и Карлово избраха друго – шест часа интензивна подготовка за действия при горски пожари.

Обучението беше организирано от РДПБЗН – Пловдив съвместно с ДФ „Спасителен клуб за бъдеще“ и постави участниците в условия, максимално близки до реалните, в които пожарникарите и доброволците се изправят по време на едни от най-тежките природни бедствия.

След теоретичната подготовка доброволците преминаха към мащабна практическа симулация. Сценарият включваше развитие на пожар с няколко фронта, изграждане на оперативен щаб, разпределяне на ръководители на участъци и координация между отделните екипи.

По време на тренировката участниците трябваше да реагират и на поредица от извънредни ситуации – прехвърляне на огъня през просеки, внезапно прилошаване на ръководител на участък, оказване на първа помощ чрез поставяне на турникет, издирване на изгубен доброволец, промяна в посоката на вятъра, преминаване на пожара от низов във върхов и организиране на евакуация.

В занятието беше използвано и специализирано приложение за проследяване на местоположението на отделните групи, планиране на маршрутите им и отбелязване развитието на пожара. Демонстрирано беше и транспортиране на пострадал с импровизирана носилка.

От пловдивската пожарна подчертават, че все по-честите горски пожари през последните години правят добре обучените доброволци ключов партньор на професионалните екипи. Според организаторите желанието да помогнеш не е достатъчно – необходимо е то да бъде подкрепено със знания, практически умения и дисциплина, за да не се превърнат самите доброволци в жертви по време на акция.

Специална благодарност от РДПБЗН – Пловдив отправят към инспектор Радомир Еремийски от група „Оперативен център“, който е разработил и ръководил обучението. Благодарение на натрупания опит при овладяването на редица големи горски пожари в областта той е успял да пресъздаде реалистични ситуации и да предаде ценни практически знания на участниците.

Посланието на тренировката е ясно – подготовката за бедствия не започва, когато пламъците вече са избухнали. Тя започва много по-рано, с хора, които избират да се обучават, за да бъдат готови в момента, когато всяко правилно решение може да спаси човешки живот, имущество или природа.