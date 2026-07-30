„Булгаргаз“ поиска по-висока цена на природния газ за август

„Булгаргаз“ внесе коригирано предложение за цената на природния газ през август, като предлага тя да бъде 39,43 евро за мегаватчас без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Новото предложение е по-високо от първоначално обявеното в средата на юли, когато общественият доставчик предвиждаше леко поевтиняване на синьото гориво до малко над 37 евро за мегаватчас.

Причината за промяната е планиран ремонт при основния дългосрочен доставчик от Азербайджан, който ще ограничи доставките през август. Вместо първоначално предвидения добив от газохранилището в Чирен, дружеството е решило да запази запасите, тъй като летните месеци са период за тяхното нагнетяване. Недостигащите количества ще бъдат компенсирани с природен газ от наличните доставки в Турция, което води до по-високата предложена цена.

От КЕВР определиха мотивите на „Булгаргаз“ като основателни. Според регулатора не е целесъобразно през летния сезон да се намаляват запасите в газохранилището, вместо то да бъде запълвано в съответствие с европейската практика.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски отбеляза, че въпреки увеличението цената за българските потребители остава значително по-ниска от тази на европейските пазари. По думите му тя е с над една трета под котировките на нидерландския газов хъб TTF, а по-ниското потребление на топлофикациите през лятото ще ограничи ефекта от промяната.

Окончателното решение за цената на природния газ за август КЕВР ще вземе на 31 юли.