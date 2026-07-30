Инцидент с моторист затвори участък от АМ „Тракия“

Временно е ограничено движението при 281-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София заради катастрофа с моторист. За инцидента съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Заради произшествието автомобилите се отклоняват по обходен маршрут през пътен възел „Зимница“ – Ямбол – пътен възел „Хаджидимитрово“, откъдето отново се включват в магистралата.

Пътуващи в района съобщават в социалните мрежи, че на място са се образували затруднения в движението, а трафикът се пренасочва от екипи на полицията.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на служителите на „Пътна полиция“ и въведената временна организация на движението.

Към момента няма официална информация за състоянието на моториста. От Областната дирекция на МВР – Ямбол посочиха, че подробности за катастрофата ще бъдат съобщени на по-късен етап.