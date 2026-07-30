Останките изплуваха след спадането на нивото на реката, специалисти извадиха челюст с характерните два дъвкателни зъба – ГАЛЕРИЯ

Когато Дунав отстъпва, понякога разкрива тайни, скрити от хилядолетия. Такъв е случаят край русенското село Ряхово, където спадането на нивото на реката показа останки от древен хоботен бозайник – вероятно мамут.

Находката е открита случайно край брега, а сред видимите останки са очертани бедрена кост, бивници и долна челюст с характерните два дъвкателни зъба. Сигналът е подаден към специалистите от Регионалния исторически музей в Русе, които са направили оглед на място.

В четвъртък започна прибирането на останките от реката. Най-впечатляващият фрагмент – мамутската челюст – вече бе изваден и посрещнат в музея от представители на регионални и национални медии от България и Румъния.

Снимки: Регионален исторически музей – Русе / Rousse Regional Museum of History

Според директора на Регионалния исторически музей в Русе Николай Ненов находката е важна за науката, но предстои допълнителен анализ, който да установи точния произход и възраст на останките. По думите му районът отдавна се смята за място, което в миналото е било блатиста зона, където животното вероятно е загинало преди хиляди години.

При последващо спадане на нивото на Дунав е възможно да се покажат и други части от скелета.

Находката край Ряхово идва в момент, когато ниските води на Дунав разкриват все повече участъци от речния бряг. Продължителните горещини и засушаването доведоха до значително спадане на нивата на големи европейски реки, сред които и Дунав.



Снимка на корицата: Андрей Кючуков