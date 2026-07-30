Училище „Климент Охридски“ вече има нов корпус

С нов корпус за 6 класни стаи и реконструкция на основната база Начално училище „Климент Охридски“ ще посрещне учебната година. Приключи изпълнението на проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е 1 751 503,13 евро, като финансирането е осигурено чрез средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, държавния бюджет и съфинансиране от бюджета на Община Пловдив.

В рамките на проекта бе изграден нов триетажен корпус към съществуващата сграда, в който са разкрити шест нови класни стаи, библиотека със зона за четене и отдих, както и допълнителни помещения, необходими за преминаване към едносменен режим на обучение. Беше извършен и основен ремонт и цялостно обновяване на училището. Реновирани са класните стаи и общите пространства, обновен е училищният двор, а всички помещения са оборудвани с ново обзавеждане.

Въведени са мерки за повишаване на енергийната ефективност, благодарение на които сградата достига енергиен клас „А“ и отговаря на изискванията за сгради с близко до нулево потребление на енергия. Изградени са фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди и слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, които ще намалят разходите за енергия и ще допринесат за по-устойчивото управление на училището.

Особено внимание е отделено на достъпността. Изграден е асансьор, монтирана е електрическа платформа към централния вход и са изпълнени всички необходими архитектурни решения, които осигуряват свободен достъп и придвижване на хора с увреждания в сградата.

Кметът Костадин Димитров инспектира обекта днес. С приключването на проекта НУ „Климент Охридски“ вече предлага по-модерни, безопасни и енергийно ефективни условия за обучение на своите 263 ученици.