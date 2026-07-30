Жестът на гостите от Международния фолклорен фестивал се оказа неочаквано точен заради дългогодишната връзка на пловдивския кмет с таекуондото

Един от най-интересните моменти от традиционното посрещане на чуждестранните делегации на участниците в тазгодишното 30-то издание на Международния фолклорен фестивал в Община Пловдив дойде от гостите от Мексико. Представителите на Фолклорния балет „Атенео Фуенте“ подариха на кмета Костадин Димитров бяла маска на легендарния кечист Ел Санто – една от най-разпознаваемите културни емблеми на страната.

Подаръкът предизвика усмивки в залата, но се оказа, че най-вероятно не става дума само за любопитно попадение, а че артистите от мексико са си „написали домашното“.

Костадин Димитров е сред най-изявените фигури в българското таекуондо – притежава 7-и дан, зад гърба си има осем успешно положени изпита за черен колан, международен съдия е и е вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо ITF.

В мексиканската култура маската на Ел Санто далеч не е обикновен сувенир. Легендарният кечист превръща сребърната си маска в символ на чест, справедливост и неподкупност, а в традицията на луча либре маската е свещен белег на самоличността и достойнството на своя притежател. Корените на тази символика могат да бъдат проследени още до ритуалните маски на древните цивилизации в Мезоамерика, които са олицетворявали сила, закрила и духовна мощ.

Дали мексиканските артисти предварително са проучили спортната биография на пловдивския кмет, те не коментираха. Факт е обаче, че подаръкът се оказа изключително подходящ за домакин, посветил десетилетия на бойното изкуство, и се превърна в един от най-интересните моменти на официалната церемония.

По традиция в навечерието на фестивала кметът Костадин Димитров посрещна делегациите от Грузия, Мексико, Перу, Румъния и Черна гора в Заседателната зала на пл. „Стефан Стамболов“ 1.

„Пловдив е пъстър и цветен, пълен е с багри благодарение на вас. Фолклорът не е минало, напротив – той е мост между поколенията. Градът е изпълнен с живот заради многото събития и гости. Отчитаме 20% ръст на туристите спрямо миналата година. Благодаря ви, че сте част от това.“

Освен легендарната маска на Ел Санто от Мексико, гостите поднесоха и други подаръци, носещи духа на своите държави. Делегацията от Перу връчи изящен копринен шал, представителите на Черна гора подариха традиционна танцова мъжка шапка, а останалите състави също поднесоха сувенири и художествени изделия, свързани с националната си култура и фолклорни традиции. От своя страна кметът Костадин Димитров връчи на всяка делегация почетен плакет на Община Пловдив и луксозен фотоалбум, представящ богатото културно наследство на най-стария жив град в Европа.

„Благодаря на екипа на отдел „Култура“ за отличната организация, на участниците за въздействащите програми и на пловдивската публика, която всяка вечер изпълва Античния театър. Именно тази среща между различни култури прави фестивала толкова специален,“ каза изпълнителният директор на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев.

Представителите на всяка държава отправиха поздрави, благодарности към домакините и се снимаха за спомен преди началото на концертната програма на юбилейното 30-о издание на Международния фолклорен фестивал.

Днес, четвъртата фестивална вечер ще срещне пловдивската публика с фолклора на Грузия, Мексико и Румъния. Преди концерта на Античния театър участниците ще преминат в традиционното дефиле. Подробности може да видите в Програмата на Фолклорния фестивал в Пловдив за 30 юли.



Фестивалът се финансира и организира от Община Пловдив чрез отдел „Култура, археология и културно наследство“ и е неизменна част от Културния календар на града. Всички събития от програмата са с ВХОД СВОБОДЕН!