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Разкриха джебчийска кражба на 250 евро в заведение в „Тракия“

Задържан е 28-годишен познайник на полицията

Полицаи от Пето районно управление разкриха извършителя на джебчийска кражба, извършена преди дни в заведение в пловдивския квартал „Тракия“.

Разследването започнало след сигнал от посетителка, която установила, че от чантата ѝ с ловкост е откраднато портмоне с 250 евро.

В хода на оперативните и издирвателните действия криминалистите установили и задържали 28-годишен мъж, известен на полицията.

Работата по документиране на случая продължава.

Снимката е илюстративна/ архив