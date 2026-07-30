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Разкриха джебчийска кражба на 250 евро в заведение в „Тракия“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:26ч, четвъртък, 30 юли, 2026
0 129 Преди по-малко от минута

Задържан е 28-годишен познайник на полицията

Полицаи от Пето районно управление разкриха извършителя на джебчийска кражба, извършена преди дни в заведение в пловдивския квартал „Тракия“.

Разследването започнало след сигнал от посетителка, която установила, че от чантата ѝ с ловкост е откраднато портмоне с 250 евро.

В хода на оперативните и издирвателните действия криминалистите установили и задържали 28-годишен мъж, известен на полицията.

Работата по документиране на случая продължава.

Снимката е илюстративна/ архив

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:26ч, четвъртък, 30 юли, 2026
0 129 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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