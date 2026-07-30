Задържан е 28-годишен познайник на полицията
Полицаи от Пето районно управление разкриха извършителя на джебчийска кражба, извършена преди дни в заведение в пловдивския квартал „Тракия“.
Разследването започнало след сигнал от посетителка, която установила, че от чантата ѝ с ловкост е откраднато портмоне с 250 евро.
В хода на оперативните и издирвателните действия криминалистите установили и задържали 28-годишен мъж, известен на полицията.
Работата по документиране на случая продължава.
Снимката е илюстративна/ архив